Arnoldsweiler mit Machtdemonstration – Düren feiert Meistertitel

Die Sportfreunde Düren (1. Platz, 64 Punkte) krönten eine überragende Saison mit einem souveränen 4:1-Erfolg bei Raspo Brand (7. Platz, 50 Punkte) und sicherten sich so den Aufstieg in die Mittelrheinliga. Mandelartz brachte die Gäste früh in Führung, ehe Reisgies kurz vor der Pause erhöhte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Arigbe stellte Blohm die Weichen wieder klar auf Sieg, ehe Wollersheim in der Nachspielzeit seinen 28. Saisontreffer zum Endstand markierte. Brand zeigte trotz der Niederlage eine engagierte Vorstellung, musste aber die spielerische Klasse des neuen Meisters anerkennen.

Breinig (5. Platz, 54 Punkte) ließ zum Saisonabschluss nichts anbrennen und dominierte beim Absteiger Teveren (10. Platz, 35 Punkte) von Beginn an. Emara eröffnete früh, ehe Hannappel per Elfmeter und Mbuyi die Partie noch vor der Pause entschieden. In der zweiten Hälfte sorgte der eingewechselte Leon Michl für den Endstand. Breinig beendet die Spielzeit mit vier Siegen in Folge, während Teveren den Blick bereits auf den Neuanfang in der neuen Sasion richtet.