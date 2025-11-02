Die Viktoria am Boden, der Tabellenführer obenauf: Hürth bejubelt einen Treffer. – Foto: Manfred Heyne

Arnoldsweiler liefert dem Tabellenführer einen großen Kampf Fußball-Landesliga: Viktoria Arnoldsweiler verliert gegen Hürth mit 0:2. Der Trainer ist mit der Leistung trotzdem sehr zufrieden.

Wenn der Tabellenführer beim Tabellenvorletzten der Fußball-Landesliga antritt, ist man geneigt anzunehmen, dass ein 2:0 für den Spitzenreiter ein normales Ergebnis widerspiegelt. Doch dieses Resultat zwischen Viktoria Arnoldsweiler und dem FC Hürth reiht sich nicht in diese Kategorie ein.

Insgesamt waren die Kleeblätter den Kölner Gästen, die Absteiger aus der Mittelrheinliga sind, ein fast gleichwertiger Gegner. Dazu kommt, dass beide Gegentore mehr als unglücklich zustande gekommen sind und die Trainer Stephan Langen als Eigentore bezeichnete. „Wir haben heute auf fußballerischer Ebene unser bisher bestes Spiel gezeigt. Unsere Abläufe nach gewonnenen Zweikämpfen und schnellem Umschaltspiel werden immer besser; wir hätten daher auch sicherlich einen Punkt verdient gehabt“, so die erste Reaktion des Viktoria Coaches. Die Gäste, die auf höherem Niveau schon länger zusammengespielt haben, wirkten spielerisch abgeklärter und überlegen, doch die sehr jungen und neu im Team spielenden Akteure der Grün-Weißen hielten mit viel Tempo und Kampfeswillen dagegen, hatten sogar die ersten Tormöglichkeiten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Viktoria Arnoldsweiler Arnoldsweil. FC Hürth FC Hürth 0 2 Bereits in der 5. Minute hätte Yasar Brüning mit einem Kopfball nach Ecke von Punya Saleekul beinahe das 1:0 erzielt, der Ball ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. In der 20. Minute bereitete Descartes Luciana mit einem Konter und Pass in die gefährliche Zone beinahe das 1:0 vor, doch im Zentrum misslang die Ballannahme eines Arnoldsweiler Mitspielers.