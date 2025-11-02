Arnoldsweiler liefert dem Tabellenführer einen großen Kampf

Wenn der Tabellenführer beim Tabellenvorletzten der Fußball-Landesliga antritt, ist man geneigt anzunehmen, dass ein 2:0 für den Spitzenreiter ein normales Ergebnis widerspiegelt. Doch dieses Resultat zwischen Viktoria Arnoldsweiler und dem FC Hürth reiht sich nicht in diese Kategorie ein.
Insgesamt waren die Kleeblätter den Kölner Gästen, die Absteiger aus der Mittelrheinliga sind, ein fast gleichwertiger Gegner. Dazu kommt, dass beide Gegentore mehr als unglücklich zustande gekommen sind und die Trainer Stephan Langen als Eigentore bezeichnete. „Wir haben heute auf fußballerischer Ebene unser bisher bestes Spiel gezeigt. Unsere Abläufe nach gewonnenen Zweikämpfen und schnellem Umschaltspiel werden immer besser; wir hätten daher auch sicherlich einen Punkt verdient gehabt“, so die erste Reaktion des Viktoria Coaches.
Die Gäste, die auf höherem Niveau schon länger zusammengespielt haben, wirkten spielerisch abgeklärter und überlegen, doch die sehr jungen und neu im Team spielenden Akteure der Grün-Weißen hielten mit viel Tempo und Kampfeswillen dagegen, hatten sogar die ersten Tormöglichkeiten.
Bereits in der 5. Minute hätte Yasar Brüning mit einem Kopfball nach Ecke von Punya Saleekul beinahe das 1:0 erzielt, der Ball ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. In der 20. Minute bereitete Descartes Luciana mit einem Konter und Pass in die gefährliche Zone beinahe das 1:0 vor, doch im Zentrum misslang die Ballannahme eines Arnoldsweiler Mitspielers.
Weitere zehn Minuten später spielte Punya Saleekul nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld seinen mitgelaufenen Stürmer Jonas Bauer frei, der aber im allerletzten Moment von einem Hürther Abwehrspieler fairerweise abgegrätscht wurde. Dummerweise fiel dann auf der Gegenseite das unerwartete 0:1, als Viktoria-Spieler Samson Sayongo ein Torwartanspiel zu kurz zurückspielte. Hürths Noah Neuhaus sprintete dazwischen, umspielte Torwart Aiman Jahic und schob ins leere Tor ein (31.). Kurz vor der Pause scheiterte dann Hürths Keegan McKenna nach einem tollen Freistoßtrick alleinstehend an der tollen Abwehr von Torwart Jahic.
Nach der Halbzeitpause änderte sich das Spiel kaum, die Kleeblätter hielten mit viel Aufwand das Match weiterhin völlig offen. In der 53. Minute hatten sie nach Steckpass von Kapitän Julius Lemm in die Box durch Ayumu Niimi die bislang beste Chance zum Ausgleich, doch hier rettete Hürths Keeper Kevin Kraus mit toller Parade.
Nachdem Viktoria-Keeper Aiman Jahic in der 65. Minute zweimal mit glänzender Reaktion das 2:0 verhindert hatte, ließ er in der 90. Minute das Leder nach einem Steilpass der Gäste an der Strafraumgrenze wieder fallen; Gästeakteur Dario Bezerra-Ehret hatte keine Mühe, das 2:0 zu markieren. „Trotz dieses hochkarätigen Gegners hat die Mannschaft eine gewisse Qualität dagegengehalten, so dass ich ihr heute absolut keine Vorwürfe machen kann“, so Trainer Stephan Langen.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de