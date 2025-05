Viel los im Strafraum: Viktoria Arnoldsweiler und Raspo Brand liefern sich ein heißes Duell. – Foto: Manfred Heyne

Arnoldsweiler holt sich den verdienten Dreier Der Fußball-Landesligist gewinnt beim Heimdebüt von Stephan Langen gegen Raspo Brand mit 4:1. Beide Trainer sind sich in der Analyse einig Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Arnoldsweil. DJK RS Brand

Als kleine Rehabilitation für die schwachen Ergebnisse der vergangenen Wochen holte der Tabellenvierte der Fußball-Landesliga Viktoria Arnoldsweiler einen völlig verdienten 4:1-Sieg gegen den nur um zwei Plätze tiefer platzierten Gast aus Brand.

Bei der Frage, ob der Sieg der Kleeblätter verdient gewesen sei, kamen beide Trainer zum gleichen Ergebnis. Auch wenn die Gäste aus Aachen in der ersten Halbzeit in Führung gingen, war man sich darüber einig, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war. Lob an alle vom Trainer

„Heute war es eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft, nachdem wir am vergangenen Sonntag beim 3:3 bei Glesch-Paffendorf in den letzten 15 Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung nicht nutzen konnten. Dafür, dass wir nur wenige Trainingseinheiten gemeinsam verbracht haben, hat sich die Mannschaft absolut an die Grundordnung gehalten und mit hohem läuferischen Einsatz bei diesen hohen Temperaturen eine starke Darbietung gezeigt“, war der seit einer Woche tätige neue Coach Stephan Langen sehr zufrieden. Dabei ließ er auch nicht die eingewechselten Spieler außen vor, sondern stellte das gute Kollektiv in den Fokus seiner Betrachtung. Do., 01.05.2025, 15:30 Uhr Viktoria Arnoldsweiler Arnoldsweil. DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 4 1 Abpfiff