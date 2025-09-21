Arnoldsweiler hält lange gut mit

Nachdem die Kleeblätter am vergangenen Sonntag mit 0:7 bei Aufsteiger SC Fliesteden abgefertigt wurden, sahen die Zuschauer an diesem Wochenende im Spiel gegen den SV Breinig ein ebenfalls torreiches Spiel, das am Ende mit 3:5 für die Gäste endete und diese somit zum neuen Tabellenführer machte. Lange Zeit sah es überraschenderweise nicht nach einer Niederlage der Viktoria aus, denn das Team von Trainer Stephan Langen kniete sich richtig gut gegen Breinig rein, kämpfte verbissen auf dem für die Gäste ungeliebten Naturrasen um jeden Ball.
Zweimal gingen die Kleeblätter in Führung, zweimal schaffte Breinig relativ schnell den Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit. In der 71. Minute ereignete sich eine für Arnoldsweiler und den Spielverlauf fatale Szene, als der quirlige Japaner Shogo Maruyama nach einem wiederholten, aber harmlosen Foulspiel, die gelb-rote Karte erhielt. „Wir hatten kurz vorher mit dem Linienrichter den Wechsel des Spielers besprochen, der dann bei der nächsten Ruheaktion stattfinden sollte. Leider unterlief ihm dann noch ein weiteres Foulspiel, was wir dann kaum noch stemmen konnten gegen einen spielerisch starken Gegner“, berichtet Trainer Langen die Sachlage hinsichtlich der beabsichtigten Auswechslung des angezählten Akteurs.
Von Beginn der Partie an nahmen die Gäste schon ein wenig das Geschehen auf dem Platz in ihre Hände und besaßen sichtlich mehr Ballbesitz als die Kleeblätter. Doch Trainer Langen hatte seine Jungs sehr gut auf den Gegner eingestellt und sie machten Breinig das Leben schwer durch ihre enorme Lauf- und Kampfbereitschaft.
Durch wenige Umschaltmomente kam man gleichzeitig zu der einen oder anderen Möglichkeit, die in der 12. Minute gar das 1:0 für Arnoldsweiler brachte. Nach toller Vorarbeit von Shogo Maruyama vollendete Jannis Kleefisch zur überraschenden 1:0-Führung der Hausherren. Diese Führung hielt jedoch nur bis zur 20. Minute, dann stocherte Sulayman Dawodu nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz den Ball über die Linie. Die Viktoria setzte jedoch kurz vor der Halbzeit nochmal ein Ausrufezeichen, als Abwehrspieler Marlon Kluth mit einen präzisen Pass die Gäste-Abseitsfalle überwand und Yasar Brüning zum 2:1 vollendete.
Breinig versuchte nach der Pause und mit den Einwechslungen von Karim Emara, Jalil Tahir und Adrijan Behrami schnellstmöglich auszugleichen, was in der 67. Minute Erfolg hatte. Nach Ecke von Leo Engels bugsierte Jan Gruhn den Ball über die Linie zum 2:2. Binnen sieben Minuten machten Karim Emara und Soulayman Dawodu daraus einen 4:2-Vorsprung, der noch einmal in Bedrängnis geriet, als Punya Saleekul mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern in den Winkel auf 3:4 verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Manuel Kanou in der 93. Minute mit einem abgefälschten Freistoß zum 5:3 für Breinig. „Unser Ziel, den Dreier zu holen, haben wir letztlich geschafft, was sicherlich auch darin zu sehen ist, dass wir einen großen hochwertigen Kader besitzen, wo auch die Einwechslungen als „Gamechanger“ fungieren“, so ein zufriedener Breiniger Coach Dirk Ruhrig.
„Die Jungs hätten heute sicherlich einen Punkt verdient gehabt, es ist alles so gelaufen wie wir uns darauf vorbereitet hatten, leider nicht auf einen Platzverweis 20 Minuten vor Schluss“, resümierte ein leicht enttäuschter Viktoria-Trainer Stephan Langen.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de