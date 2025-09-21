Arnoldsweiler (in Grün-Weiß) wehrte sich nach Kräften, Breinig hatte aber die Nase vorn. – Foto: Manfred Heyne

Arnoldsweiler hält lange gut mit In der Fußball-Landesliga gewinnt Breinig bei der Viktoria mit 5:3. Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Arnoldsweil. Breinig

Nachdem die Kleeblätter am vergangenen Sonntag mit 0:7 bei Aufsteiger SC Fliesteden abgefertigt wurden, sahen die Zuschauer an diesem Wochenende im Spiel gegen den SV Breinig ein ebenfalls torreiches Spiel, das am Ende mit 3:5 für die Gäste endete und diese somit zum neuen Tabellenführer machte. Lange Zeit sah es überraschenderweise nicht nach einer Niederlage der Viktoria aus, denn das Team von Trainer Stephan Langen kniete sich richtig gut gegen Breinig rein, kämpfte verbissen auf dem für die Gäste ungeliebten Naturrasen um jeden Ball.

Zweimal gingen die Kleeblätter in Führung, zweimal schaffte Breinig relativ schnell den Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit. In der 71. Minute ereignete sich eine für Arnoldsweiler und den Spielverlauf fatale Szene, als der quirlige Japaner Shogo Maruyama nach einem wiederholten, aber harmlosen Foulspiel, die gelb-rote Karte erhielt. „Wir hatten kurz vorher mit dem Linienrichter den Wechsel des Spielers besprochen, der dann bei der nächsten Ruheaktion stattfinden sollte. Leider unterlief ihm dann noch ein weiteres Foulspiel, was wir dann kaum noch stemmen konnten gegen einen spielerisch starken Gegner“, berichtet Trainer Langen die Sachlage hinsichtlich der beabsichtigten Auswechslung des angezählten Akteurs. Von Beginn der Partie an nahmen die Gäste schon ein wenig das Geschehen auf dem Platz in ihre Hände und besaßen sichtlich mehr Ballbesitz als die Kleeblätter. Doch Trainer Langen hatte seine Jungs sehr gut auf den Gegner eingestellt und sie machten Breinig das Leben schwer durch ihre enorme Lauf- und Kampfbereitschaft.

Durch wenige Umschaltmomente kam man gleichzeitig zu der einen oder anderen Möglichkeit, die in der 12. Minute gar das 1:0 für Arnoldsweiler brachte. Nach toller Vorarbeit von Shogo Maruyama vollendete Jannis Kleefisch zur überraschenden 1:0-Führung der Hausherren. Diese Führung hielt jedoch nur bis zur 20. Minute, dann stocherte Sulayman Dawodu nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz den Ball über die Linie. Die Viktoria setzte jedoch kurz vor der Halbzeit nochmal ein Ausrufezeichen, als Abwehrspieler Marlon Kluth mit einen präzisen Pass die Gäste-Abseitsfalle überwand und Yasar Brüning zum 2:1 vollendete.