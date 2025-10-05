Arnoldsweiler belohnt sich nicht mit Zählbarem Spielbericht

Fußball-Landesliga: Die Viktoria kassiert gegen Chlodwig Zülpich die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Nach der fünften Niederlage im fünften Spiel in der Fußball-Landesliga wird es für Viktoria Arnoldsweiler so langsam Zeit, die ersten Punkte einzufahren, um nicht von Beginn an große Sorgen um den Klassenerhalt zu haben. Gerade bei einer sehr jungen Mannschaft, die komplett neu zusammengestellt werden musste, sind Erfolgserlebnisse äußerst wichtig, um die Freude und die Motivation beim Fußball zu bewahren.

Am Sonntag gab es gegen den aktuellen Tabellenzweiten TuS Chlodwig Zülpich eine knappe und unverdiente 1:2-Niederlage. Die Kleeblätter konnten über weite Strecken das Spiel offen gestalten, und speziell im zweiten Spielabschnitt waren sie den Gästen zumindest ebenbürtig, auch was den Ballbesitz betraf. Doch hier konnte sich der neutrale Besucher ein Bild davon machen, dass die Abspiele mit zu vielen langen Bällen in die vorderste Reihe oft zu ungenau und überhastet vonstattengingen und somit kaum echte Torchancen kreiert werden konnten.

In Halbzeit eins besaßen eindeutig die Zülpicher die besseren Tormöglichkeiten. In der achten Minute entschärfte Viktoria-Keeper Aiman Jahic einen Kopfball aus kurzer Entfernung vom völlig freistehenden Pascal Schiffer. Derselbe besorgte dann in der zwölften Minute im dritten Versuch das 1:0, nachdem Jahic zweimal gut reagiert hatte. Etwas überraschend, dann nur vier Minuten später, schaffte der quirlige Shogo Maruyama nach Pass von Punya Saleekul mit seinem Sololauf an zwei Zülpichern vorbei den 1:1-Ausgleich. Die Arnoldsweiler Defensive passte in der 37. Minute nicht auf, als der Ex-Kleeblättler Marvin Iskra nach Zuspiel von Marlon Große die erneute Führung schoss.

Nach der Pause hielt zunächst Torwart Aiman Jahic sein Team weiter im Spiel, als er einen Kopfball von Constantin Pennartz nach einer Ecke reaktionsschnell abwehrte (55.). Der Viktoria gelang auch im weiteren Verlauf nicht der verdiente Ausgleich, obwohl sie nun die Spielverlagerung in Zülpichs Hälfte schafften. „Mit der ersten Halbzeit konnte ich absolut nicht zufrieden sein, weil die Mannschaft energielos war und kaum Zweikämpfe erfolgreich gestaltete. Die zweite Hälfte machte dann doch ein wenig Mut auf Ergebnisverbesserung für die Zukunft“, so das Resümee von Viktoria-Coach Stephan Langen.

