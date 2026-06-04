Arnold Dumrauf wechselt zum TSV Wallhöfen

– Foto: Thies Meyer

Der TSV Wallhöfen hat mit Arnold Dumrauf den vierten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler wird sich dem Verein im Sommer anschließen.

Dumrauf kommt nach seiner Jugendzeit beim VSK Osterholz-Scharmbeck sowie einer weiteren Station in Freißenbüttel zum TSV Wallhöfen. Der Verein freut sich nach eigener Aussage auf die „Qualitäten“ des Neuzugangs und darauf, ihn „weiterzuentwickeln“. In der laufenden Saison spielte er, laut FuPa, 15 Mal in der ersten Kreisklasse und erzielte dabei sieben Treffer.

Mit der Verpflichtung setzt der TSV Wallhöfen seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter fort.