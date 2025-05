Arnold bricht den Bann

Die Hausherren waren in Rottleberode, wohin das Spiel wegen einer Feier in Stolberg kurzfristig verlegt wurde, von Anfang an die aktivere Mannschaft. Vor allem Heinze im Sturmzentrum und die Flügelspieler Arnold und Goldmann sorgten für Unruhe in der KSG-Hintermannschaft. Im ersten Durchgang hatte die SG die klareren Torchancen, doch zeigte sich Keeper K. Koch bei Chancen von Heinze (10.) und zweimal Goldmann auf dem Posten.

Defensiv waren die Gastgeber auch nicht sicher, vor allem im Zentrum gab es oft große Lücken, doch konnte die KSG daraus kein Kapital schlagen, da oftmals die falsche Entscheidung getroffen wurde oder der letzte Pass nicht ankam. Die beste Chance hatte noch Mieth, der sich gut im Zweikampf durch setzte, sein Schuss ging allerdings knapp am langen Eck vorbei. Die Schüsse aus der zweiten Reihe dagegen verfehlten fast durchweg das Ziel deutlich und auch die wenigen Standards waren fast nie gefährlich. Pech allerdings, als Schiedsrichter Hellmuth ein klares Stoßen gegen Hoffmann im Strafraum nicht als Foul wertete und den fälligen Elfmeter verweigerte (45.).