Arne Wessels trifft im ersten Spiel für den BVB, S04 in Torlaune

Die Reise von Borussia Dortmund endete am Samstag bei der Klub-WM in einer bitteren Pleite gegen Real Madrid (2:3). Das Spiel wird sicherlich auch Torjäger Arne Wessels verfolgt haben, denn der Torschützenkönig feierte wenige Stunden zuvor seine Torpremiere für die U23 des BVB. Der FC Schalke 04 U23 gewann beinahe zweistellig und auch die U23 von Fortuna Düsseldorf hat einen guten Eindruck hinterlassen. So spielten die Regionalliga-West-Teams:

Arne Wessels trifft im ersten Einsatz für Borussia Dortmund

Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund U23 absolvierte am Samstag das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung - und drehte vor allem nach der Pause gegen die U23 von Werder Bremen auf. Der BVB setzte sich mit 3:0 durch und mittendrin war auch ein Akteur, der vor der Klub-WM in den Schlagzeilen stand: Zugang Arne Wessels, seines Zeichens Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein und offiziell sogar ein Rückkehrer nach Dortmund, da in Schwarz-Gelb bereits im Winter verpflichtet, dann aber direkt an die SpVg Schonnebeck aus Essen zurückverliehen hatte. Im Saisonschlussspurt hatte der 19-Jährige Verletzungspech, davon war im ersten Test gegen Bremen nichts zu sehen, denn Wessels traf direkt im ersten Einsatz für Dortmund. Fortuna Düsseldorf II schlägt FSV Frankfurt