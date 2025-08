Arne Wessels: Erst Bundesliga-Training, dann Tor-Premiere für den BVB

Arne Wessels kann ein Spiel verändern. Das wissen seit der Saison 2024/25 alle Klubs der Oberliga Niederrhein, in der der 19-Jährige mit 34 Toren und 16 Vorlagen sofort Torschützenkönig wurde. Schon im Winter wechselte er von der SpVg Schonnebeck zu Borussia Dortmund, kehrte aber per Leihe für das Halbjahr zurück. Nun hat er für den BVB sein erstes Tor in der Regionalliga geschossen. Vorher trainierte er unter Niko Kovac.

Schon in der Vorbereitung traf Wessels für seinen neuen Arbeitgeber. Der junge Stürmer, der aktuell erst seine zweite Seniorensaison absolviert, will sich in der U23 des BVB beweisen und die nächsten Schritte machen. Mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke hat er am Niederrhein beeindruckt - und auch in der Regionalliga West kann er direkt seinen Stempel aufdrücken.