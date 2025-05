In aller Munde: Arne Wessels spielt ab Sommer fest für die U23 des BVB. – Foto: SSVg Velbert 02

Arne Wessels: Aus der Oberliga direkt zur Klub-WM? Für Arne Wessels könnte der Juni der bisher aufregendste seiner jungen Laufbahn werden: Er könnte als frischgebackener Regionalliga-Aufsteiger mit Borussia Dortmund in die USA zur neuen Klub-Weltmeisterschaft fliegen.

Für Arne Wessels stehen die vorerst letzten vier Wochen als Spieler der SpVg Schonnebeck an. In den verbliebenen vier Partien will er mit den "Schwalben" natürlich die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gewinnen und damit den Aufstieg in die Regionalliga West schaffen, bevor es ganz offiziell zu Borussia Dortmund geht. Zum BVB war der Top-Torjäger eigentlich schon im Januar gewechselt, spielt aktuell als Leihgabe nach Essen die Saison zu Ende. Im Juni könnte noch ein größeres Highlight als die mögliche Meisterschaft auf den 19-Jährigen warten, denn für den BVB steht die neue Klub-Weltmeisterschaft in Amerika an.

Wie der Reviersport berichtet, wird Wessels am 2. Juni, also unmittelbar nach dem letzten Spieltag der Schonnebecker gegen den SV Sonsbeck, zum Trainingsauftakt in Dortmund erwartet. Schwarz-Gelb bereitet sich dann auf die neue Klub-WM der FIFA vor, die von Mitte Juni bis Mitte Juli den USA ausgetragen wird. Die Dortmunder planen wohl, mehrere U23-Spieler mit zum Millionen-Turnier (Sieger erhält bis zu 125 Millionen Dollar) zu nehmen. BVB Top-Favorit in der Gruppe, Real Madrid oder FC Bayern München sind auch vertreten