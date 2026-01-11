– Foto: Berlin

Arne Hees hört bei O/O auf - Nachfolger steht schon fest Der FC hat schon einen neuen Trainer Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 FC Oste/Old.

Im Sommer ist für Trainer Arne Hees beim FC Oste/Oldendorf Schluss. Der 38-Jährige nennt gute Gründe. Der künftige Chefcoach kennt sich im Verein schon bestens aus.

Mitte November erzählte Arne Hees, Fußball-Trainer des FC Oste/Oldendorf, nach dem Spiel gegen die SG Stinstedt, er wolle mal eine „sorgenlose Saison“ in der Bezirksliga genießen. Als hauptverantwortlicher Coach wird der 38-Jährige das nicht erleben. 2022 übernahm Hees die erste Mannschaft bei O/O. Im Sommer ist nun Schluss.

Die Nachricht, die Arne Hees im TAGEBLATT-Gespräch in dieser Woche bestätigt, kommt für Außenstehende überraschend. Beim Noch-Trainer selbst ist die Entscheidung lange gereift. Nach Gesprächen mit der Familie und einem Blick auf die Dinge. Der Hees-Rückzug hat Gründe.

Ganze Hees-Familie im Verein aktiv

„Privat und beruflich bin ich sehr eingespannt“, sagt der zweifache Vater Hees, der den FC O/O als „Heimat“ bezeichnet. Viele aus seiner Familie engagieren sich ehrenamtlich im Verein. Ein Bruder ist Jugendtrainer, der andere zweiter Vorsitzender, der Vater Stadionsprecher. Hauptgrund für sein Ende als Coach sei aber ein anderer.

„Das Team braucht ab Sommer neuen Input“, sagt Arne Hees. Bei der Intensität, die der Trainerposten mitbringt, bekomme er „nicht alles unter einen Hut“. Hees bezeichnet die letzten dreieinhalb Jahre als „spannende Reise“, als „intensive Zeit“, in der er „viele tolle Jungs“ kennengelernt habe. Diese jungen Kicker hatte Hees auf dem Weg in den Herrenfußball begleitet. Bis zu seinem Ausscheiden gibt es aber noch viel zu tun.



Die spannende Reise soll im Sommer nicht mit einem sofortigen Wiederabstieg in die Kreisliga enden. Der FC Oste/Oldendorf belegt derzeit nach 16 von 30 Saisonspielen den vorletzten Tabellenplatz. Ein Platz, der nicht für den Klassenerhalt reichen würde. „Das Trainerteam und ich werden in diesem halben Jahr Vollgas geben“, sagt Hees. Seinem Nachfolger wolle er das Team in der „höchstmöglichen Liga“ überlassen. Der Name des Nachfolgers steht auch schon fest. Der FC hat schon einen neuen Trainer

Bernd Meyer muss sich beim FC Oste/Oldendorf nicht lange einleben. Der 53-Jährige hatte im vergangenen Sommer die zweite Mannschaft in der 1. Kreisklasse übernommen und führte sie auf Platz drei der Liga. Nachdem der Vereinsvorstand bei ihm anfragte, ob er die Erste übernehmen wolle, musste Meyer nicht lange überlegen.