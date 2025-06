Arndt Schlichtig übernimmt den SV Winterstettenstadt

Der SV Winterstettenstadt geht mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2024/25 der Kreisliga A3 Oberschwaben. Arndt Schlichtig, ein erfahrener Fußballfachmann mit B+-Lizenz und Stationen unter anderem beim SV Ochsenhausen und dem FV Bad Schussenried, übernimmt zur neuen Runde die sportliche Leitung beim SVW. „Die Kreisliga A ist für mich Neuland – und genau das macht den Reiz aus“, sagt Schlichtig, der sich auf die Zusammenarbeit mit einer jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft freut.

Nach der Trennung von Trainer Erol Figel im April hatte ein dreiköpfiges Interimsteam bestehend aus Alexander Heber, Martin Steinhauser und Johannes Bohner die Verantwortung übernommen. Der damalige Tabellenletzte startete unter ihrer Führung eine bemerkenswerte Aufholjagd und mit einem 2:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen den FV Bad Schussenried II sicherte sich der SVW noch den direkten Klassenerhalt. Die Bilanz der Rückrunde: sieben Siege, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen (insgesamt 24 Punkte), in der Hinrunde holte der SVW nur 5 Punnkte.

Wunschlösung mit Erfahrung

„Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten war durchaus herausfordernd“, berichtet Spielleiter Andreas Ruß. Zwei Spieler aus dem Kader hatten schließlich den Kontakt zu Schlichtig hergestellt, der zuvor bereits als Jugendtrainer in Ravensburg tätig war. Nach mehreren Gesprächen sagte der 54-Jährige zu. „Er war vom ersten Moment an unsere Wunschlösung“, so Ruß.