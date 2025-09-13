Arndt Schlichtig legt Traineramt beim SVW nieder

Nach nur wenigen Wochen im Amt hat Aktiventrainer Arndt Schlichtig sein Engagement beim SV Winterstettenstadt etwas überraschend beendet. Der Verein reagierte am Mittwoch mit einem offiziellen Statement, in dem er die Entscheidung seines Trainers bekanntgab und Verständnis zeigte.

Die sportliche Bilanz jedoch fiel ernüchternd aus. Nach drei Ligaspielen steht der SVW mit 0 Punkten und 3:14 Toren am Tabellenende. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den SV Seekirch. Der bislang einzige Erfolg gelang in der ersten Runde des Bezirkspokals gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf II – nach Elfmeterschießen (6:4).

„Arndt hat unsere Mannschaft erst zu Beginn dieser Saison übernommen und von Anfang an mit viel Herzblut, Einsatz und Leidenschaft begleitet.“, erklärte die Vorstandschaft in ihrer Mitteilung. Die Verpflichtung Schlichtigs war im Sommer mit großen Hoffnungen verbunden gewesen. Der frühere Trainer des SV Ochsenhausen und des FV Bad Schussenried galt als Wunschlösung. Für Schlichtig war die Kreisliga A2 Oberschwaben Neuland und ihn reizte diese Aufgabe.

Rücktritt aus persönlichen Gründen

Die Vorstandschaft betonte, dass die Entscheidung von Schlichtig selbst ausging. „Auch wenn seine Zeit beim SVW kürzer war, als wir es uns alle gewünscht hätten, sind wir dankbar für sein Engagement und die Energie, die er in unser Team eingebracht hat“, heißt es in der Stellungnahme.

Zugleich unterstrichen die Verantwortlichen ihre Haltung: „Wir respektieren seine persönliche Entscheidung und wünschen Arndt für die Zukunft, sportlich wie privat, nur das Beste.“

Die Mitteilung schloss mit einem klaren Dank: „DANKE Arndt, für deine Tätigkeit beim SVW!“

Schwierige Lage für den Verein

Ein Nachfolger steht aktuell noch nicht fest, die Vereinsführung zeigte sich bemüht, schnell Lösungen zu finden: „Für die restliche Hinrunde arbeiten wir mit Hochdruck an einer passenden Interimslösung, um die bestmögliche Unterstützung für unser Team sicherzustellen.“



Zudem wiegt auch der Ausfall von Co-Spielertrainer Lukas Bauer schwer, der aufgrund einer Knieverletztung bisher noch keine Partie in dieser Saison bestreiten konnte.

Wichtige Partie gegen den FV Neufra

Am Sonntag empfängt der SVW um 15 Uhr den FV Neufra. Gerade mit Blick auf die prekäre Tabellensituation gilt die Partie als richtungsweisend. Mit einem Sieg könnte der SVW den letzten Platz verlassen.