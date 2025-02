Arnd Zeigler kommt zur Veronikastraße

Am 11. April 2025 erwartet die Fußballfans in Essen-Rüttenscheid ein besonderes Highlight: Arnd Zeigler, Stadionsprecher von Werder Bremen und Moderator der WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs", wird als Stadionsprecher der Rhinos Rüttenscheid fungieren. Das Spiel findet um 19.30 Uhr unter Flutlicht auf dem Ascheplatz an der Veronikastraße 30 statt.