Arnbruck empfängt Herbstmeister aus Habischried

„Wir wollten wieder ein anderes Gesicht zeigen als in der Vorwoche bei der 4:0 Niederlage in Bischofsmais. Das ist uns auch gelungen, dennoch schaffen wir es wieder nicht gegen einen meist harmlosen Gegner, wie ich finde, zu null zu spielen. Unsere Chancenverwertung war gerade in der zweiten Halbzeit katastrophal, was uns den Sieg und letztendlich sogar einen Punkt kostete. Einziger Lichtblick war unserer Treffer zum 1-1, der hervorragend rausgespielt wurde. An solchen Aktionen müssen wir uns hochziehen und beim nächsten Spiel wieder einen Schritt nach vorne machen.“

„Spätestens jetzt muss jedem bewusst sein, dass das Saisonziel der Mannschaft und des Trainerteams absolut verfehlt wurde und man jetzt aufpassen muss, nicht ans andere Ufer der Tabelle zu gelangen. Da die Liga wirklich gut ist, kann das nämlich schnell der Fall sein. Man muss auch offen und ehrlich gestehen, dass wir momentan nicht in der Lage sind vorne mit zu mischen, dafür sind Habischried, Lalling und Bischofsmais einfach zu konstant. Zu sagen, dass nach vorne immer noch was geht ist reine Zeitverschwendung. Unser Ziel muss es sein, die Saison weiterhin ernst zu nehmen und uns jetzt schnellstmöglich auf den immerhin vierten Tabellenplatz zu fokussieren. Dafür müssen wir den Kampf mit den anderen Mannschaften annehmen.“

Gerade jetzt, wo die Mannschaft um Abwehrhüne Julian Gruber in einem Tief steckt, kommt mit dem SV Habischried das Team der Stunde ins Zellertal. Der Wurm-Trupp um seine spielstarken Schützlinge Edenhofer, Wartner & Co. zog in der Hinrunde nur zweimal den Kürzeren und steht daher verdient an der Tabellenspitze der Kreisklasse Regen. Bereits zum Saisonauftakt im Sommer bekamen die Arnbrucker den Offensivdrang der Habischrieder zu spüren und mussten sich mit 1:4 unterm Geißkopf geschlagen geben. Einen ähnlichen Ausgang will man in Arnbruck tunlichst vermeiden.





„Wir sind momentan in einer sehr schwierigen Phase. Das Selbstvertrauen ist bei vielen ein bisschen verloren gegangen und auch so sind momentan viele Selbstzweifel dabei. Dennoch kommt man aus so einer „Krise“ nur mit Erfolgen raus und genau das wollen wir gegen Habischried schaffen. Wir werden alles in die Waagschale werfen um dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen und zu punkten, so viel ist sicher.