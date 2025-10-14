Arnbachs Angriff schwächelt – Harthof mit deutlichem Heimsieg

Der TSV Arnbach konnte auch am achten Spieltag der Kreisliga München 1 nicht punkten. Beim 0:3 gegen Grüne Heide wurde deutlich, es hakt in der Offensive

TSV Arnbach – SC Grüne Heide Ismaning 0:3: Lange stemmte sich der TSV Arnbach tapfer gegen die drohende Niederlage, doch am Ende reichte der große Einsatz erneut nicht für Punkte. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten zunächst die Gäste etwas mehr vom Spiel, ehe sich Arnbach ab der 25. Minute steigerte. Die Elf von Spielertrainer Florian Mayr verteidigte kompakt und ließ kaum etwas zu. Offensiv fehlte jedoch erneut die Durchschlagskraft. Eine abgefälschte Flanke landete auf der Latte. „So einer geht gerade nicht rein”, kommentierte Mayr.

Kurz nach dem Seitenwechsel der Rückschlag: Ein Sonntagsschuss von Giulian Leitl schlug unhaltbar im Winkel ein und brachte Ismaning in Führung (52.). Arnbach zeigte Moral, kämpfte sich zurück in die Partie und hatte durch Mayr selbst eine große Gelegenheit, doch sein Linksschuss wurde von Gästekeeper Deniz Sonkaya über die Latte gelenkt. Als Arnbach alles nach vorne warf, entschied Grüne Heide das Spiel: Moritz Kiener erhöhte zunächst nach einem missglückten Klärungsversuch der Arnbacher auf 0:2 (83.), ehe er in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer für den 0:3-Endstand sorgte.

„Ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen: Einsatz und Einstellung haben gestimmt, aber wir schießen einfach keine Tore”, so Mayr nach dem Schlusspfiff.

SV Sulzemoos – TSV Moosach-H. 4:3: Der SV Sulzemoos erwischte einen Start nach Maß. Schon in der 5. Minute brachte Spielertrainer Manuel Eisgruber sein Team mit einem platzierten Abschluss in Führung. Kurz darauf zirkelte Peter Heilig einen Freistoß sehenswert über die Mauer zum 2:0 in die Maschen (14.). Sulzemoos dominierte, spielte druckvoll und hatte Chancen. Simon Hainzinger vollendete eine starke Kombination zum 3:0 (30.) – die Partie schien entschieden. Doch kurz vor der Pause ließ die Konzentration nach. In der 39. Minute verkürzte Konstantin Witte nach einer Unachtsamkeit der SVS-Defensive. Mit dem 3:1 ging es in die Kabinen – dabei hätte Sulzemoos eigentlich deutlich höher führen können – wenn nicht sogar müssen.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Sulzemooser zunächst wieder den Rhythmus. Mehmet Ayvaz stellte in der 71. Minute mit einem satten Abschluss den alten Drei-Tore-Vorsprung her. Doch anstatt das Spiel souverän zu Ende zu bringen, schaltete Sulzemoos in den Verwaltungsmodus. Moosach kam auf und nach Toren von Manuel Daumoser (73.) und Fabian Mayer (88.) noch einmal gefährlich heran – zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Sulzemoos gewann verdient, musste aber mehr zittern als nötig.

SV Lohhof – TSVE Karlsfeld II 3:1: Ohne etatmäßigen Stürmer, mit mehreren angeschlagenen Spielern und unklarer Kaderlage bis kurz vor dem Treffpunkt reiste die zweite Mannschaft des TSV Eintracht zum SV Lohhof. Trotz der widrigen Umstände verkaufte sich die Elf von Trainer Fabian ㈠Porsch lange teuer. Weil Christoph Traub, Spielertrainer und Torjäger der Landesliga-Mannschaft, nachreiste, konnten die Gäste doch noch einen Stürmer aufbieten. Traub hatte sogar die erste Topchance der Partie, doch der Abschluss nach einem Konter verfehlte knapp das Ziel. Fast im Gegenzug entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter, den Luan da Costa Barros zur Lohhofer Führung verwandelte (15.). Karlsfeld blieb defensiv stabil, ließ aus dem Spiel heraus wenig zu, kam selbst aber nur zu einem Fernschuss.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich die Eintracht phasenweise mehr Zugriff, hinzu kamen Umschaltmomente – doch die Treffer erzielte weiterhin der Gegner: Ein Distanzschuss prallte unglücklich in die Füße von da Costa Barros, der Torjäger stellte auf 2:0 (57.). Karlsfeld kämpfte weiter, doch Lohhof ließ wenig zu. In der Schlussphase machte da Costa Barros per Elfmeter alles klar (83.) – sein dritter Treffer. Erst in der Nachspielzeit gelang Tim Duchale per abgefälschtem Freistoß der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand. Mit Blick auf die Personalsituation und nach einer schwierigen Trainingswoche konnte Porsch mit der Leistung seiner Elf dennoch zufrieden sein.

FSV Harthof – TSV Dachau 1865 II 4:0: Die zweite Mannschaft des Landesligisten TSV 1865 musste eine verdiente Niederlage hinnehmen, nur in der Höhe vielleicht etwas zu deutlich. Deniz Öcalan erzielte schon in der 6. Minute das 1:0 für Harthof. Die ersten 15 Minuten verschliefen die Dachauer komplett. Danach fand die Elf von Trainer Manuel Stangl besser ins Spiel. Doch fehlte im letzten Drittel die Durchschlagskraft, der entscheidende Pass in den Strafraum kam einfach zu selten an.

Dachau kam ordentlich aus der Kabine. Doch das Tor machten die Gastgeber: In der 62. Minute stellte Güven Dhaouadi vollkommen freistehend auf 2:0. Danach fehlte bei den Dachauern der nötige Willen, sich gegen die Niederlage zu stemmen. In der zweiten Halbzeit gelang kein einziger Torschuss mehr, was die Offensivschwäche an diesem Tag deutlich machte. In der Schlussphase gab es dafür noch zwei Gegentore, Abdirahman Musse Bile (83.) und erneut Dhaouadi (87.) trafen.

„Wir müssen die Partie schnell abhaken, die Fehler analysieren und es im nächsten Spiel gegen Sulzemoos besser machen“, so Stangl.

SpVgg Feldmoching – SV Weichs 1:0: Kurz, aber deutlich formuliert fiel das Fazit von Robert Böttcher, Trainer des Aufsteigers SV Weichs, nach dem Gastspiel in München aus: „Wir stehen 90 Minuten nicht auf dem Platz, machen zu viele Fehler mit Ball, wirken leider eher ängstlich und planlos.“ Dementsprechend gehe der Sieg für Feldmoching in Ordnung.

Den Siegtreffer für Feldmoching erzielte Patrick Wojcik in der 64. Minute nach einer Flanke von der linken Seite. Ärgerlich: Wojcik traf den Ball gar nicht voll. Doch der Ball drehte ich mit viel Effet ins Eck, unerreichbar für SVW-Schlussmann Fabian Langer. Das Tor reichte für Feldmoching an diesem Nachmittag.

„Die Qualität in der Mannschaft ist zu 1000 Prozent da, nur bekommen wir unsere guten Trainingseinheiten nicht auf den Platz“, so Böttcher.