Arnbach verliert Kellerduell gegen Feldmoching – Karlsfeld überrollt Sulzemoos Abstiegskampf in Dachau von Moritz Stalter · Heute, 10:36 Uhr · 0 Leser

Bittere Heimniederlage im Kellerduell: Der TSV Arnbach (schwarze Trikots) verlor gegen Feldmoching (blaue Trikots) 1:3. – Foto: Habschied

Der TSV Arnbach unterliegt dem Abstiegskonkurrenten aus Feldmoching. Nun wird der Klassenerhalt für das Schlusslicht extrem schwer.

So langsam gehen die Lichter in Arnbach aus. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Abstiegskonkurrenten aus Feldmoching wird es nun extrem schwer, die Klasse zu halten. So., 26.04.2026, 14:30 Uhr TSV Arnbach TSV Arnbach SpVgg Feldmoching Feldmoching 1 3 Abpfiff TSV Arnbach – Spvgg Feldmoching 1:3: Zu Beginn der Partie war deutlich zu erkennen, dass sich der Gastgeber etwas vorgenommen hatte. Mit viel Elan hatte Arnbach die Spielkontrolle, folgerichtig erzielte Daniel Breitenberger das 1:0 für Arnbach. Der Gastgeber hatte soweit alles im Griff, nur der zweite Treffer wollte nicht fallen. Und so kam es, wie es kommen musste: Feldmoching glich in der 38. Minute durch Younes Weckwerth aus.

Der zweite Spielabschnitt verlief konträr zum ersten. „Das war dann von uns einfach zu wenig, es war enttäuschend“, so TSV-Sprecher Florian Mayr. In der 50. Minute erzielte Kristian Zirdum den 2:1- Führungstreffer für den Gast. Den Deckel drauf machte in der 85. Minute Anes Smajilovic, der einen Foulelfmeter verwandelte. Kleiner Hoffnungsschimmer: Die Arnbacher haben in den letzten vier Spielen drei Mal Heimrecht. Als Nächstes geht es allerdings zum Tabellensechsten TSV Allach.

SV Weichs – VfR Garching II 1:1: Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui – unter dem Strich ein 1:1- Unentschieden. Der SV Weichs verpasste am vergangenen Freitagabend im Match gegen den VfR Garching II die Möglichkeit, sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen. „Wir haben die erste Halbzeit praktisch komplett verschlafen. Das war viel zu wenig“, so der Trainer des SVW, Robert Böttcher. Entsprechend verdient ging es mit einer 1:0-Führung des Gastes in die Pause, Marcel Krautner hatte sein Team in der 22. Minute in Führung gebracht. Die Miene des Weichser Trainers hellte sich in der zweiten Halbzeit etwas auf. „Da haben wir phasenweise wie eine Mannschaft der Top 6 gespielt“, so Böttcher. Weichs erzielte in der 62. Minute durch einen wunderbaren Treffer von Ibrahim Imamovic den verdienten Ausgleichstreffer. Danach hatten die Weichser augenscheinlich ihr Zielwasser verpulvert, denn sie trafen drei Mal nur das Aluminium des gegnerischen Gehäuses. So muss der SV Weichs weiter um den Klassenerhalt bangen, ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten hätte gutgetan.

TSV Dachau 1865 II – TSV Allach 2:2: Vor dem Spiel wäre er mit einem Punkt zufrieden gewesen, sagte 65-Trainer Manuel Stangl, „aber nach dem Spiel nicht mehr“. Nachdem seine Mannschaft die Partie gedreht hatte und 2:1 führte, gab es einige sehr gute Kontermöglichkeiten auf ein drittes Tor. Stattdessen klingelte es noch einmal auf der anderen Seite: Patrick Zylla verwandelte in der 82. Minute einen eher strittigen Foulelfmeter (Emilio D‘Avanzo soll bei einem Kopfballduell mit einem Allacher Foul gespielt haben). Zylla war es auch, der Allach früh in Führung gebracht hatte (6.), bei seinem Schuss aus spitzem Winkel in die kurze Ecke sah 65-Keeper Korbinian Scherm nicht gut aus. Kerem Barin besorgte in der 22. Minute den Ausgleich – und wie! Allachs Torwart Ulrich Steigenberger spielte Barin den Ball bei einem Passversuch in die Beine, Barin traf aus rund 30 Metern per Direktschuss. Ardian Islami erzielte in der 72. Minute nach einer sehenswerten Kombination das 2:1, das, aus Sicht der Gastgeber, leider nicht bis zum Schluss Bestand hatte.

TSVE Karlsfeld II – SV Sulzemoos 5:0: In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war Karlsfeld II die effizientere Mannschaft. Nach einer ersten guten Gelegenheit für Sulzemoos, die Eintracht-Keeper Moritz Witt stark entschärfte, schlugen die Gastgeber mit ihrem ersten klaren Abschluss zu: Kilian Schestak traf nach einem Ball in die Tiefe zur Führung (18.). Nur wenig später legte Philip Lorber nach einer Standardsituation das 2:0 nach (26.). Weitere Chancen gab es auf beiden Seiten, am Spielstand änderte sich vor der Pause aber nichts mehr.

Sei geküsst, Torschütze: Philip Lorber vom TSV Eintracht Karlsfeld bekommt von Thomas Weiss einen dicken Schmatz auf die Stirn. Beim 5:0 gegen Sulzemoos traf er doppelt. – Foto: Habschied