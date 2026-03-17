Arnaud Bordi neuer Fola-Trainer

Fola hat seinen neuen Cheftrainer vorgestellt – Foto: paul@lsn.sarl

Wie Ehrenpromotionär Fola Esch am Montagabend im Internet bekanntgab (s.u.), hat der Verein einen Nachfolger für Henrique Da Silva Gomes gefunden, von dem man sich vor Kurzem trennte. Arnaud Bordi legte in den vergangenen Monaten aus familiären Gründen eine Pause mit dem Fußball ein. Zuvor stand er bei Folas Lokalrivale Jeunesse an der Seitenlinie.