Armininnen zurück an der Tabellenspitze Mutige Offensive bringt 4:1-Erfolg über die Sportfreunde Siegen.

Trotz einer Partie weniger zog der DSC an Warbeyen vorbei und übernahm am zehnten Spieltag wieder die Tabellenspitze in der Regionalliga. Trainer Tom Rerucha registrierte die frohe Kunde eher beiläufig. Ihn freute besonders die Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. „Wir haben das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben: Wir sind mutiger aufgetreten, wir haben mehr in den Fuß gespielt, und wir haben wieder Tore geschossen.“



Letzteres war zumindest für zwei Spiele ein Manko der sonst für ihre Angriffslust bekannten Mannschaft gewesen. Deswegen lautete die Vorgabe: Von hinten heraus möglichst zügig bis in die vorderste Reihe durchzuspielen. „Das ist uns einige Mal gut gelungen“, meinte Rerucha.



So auch in der 11. Spielminute: Jana Radosavljevic, erstmals seit langer Verletzungs- und Rehabilitationspause wieder in der Startelf, traf schon früh zur Führung, auch wenn die Siegener Torfrau noch die Hand an den Ball bekam. Die Gastgeberinnen suchten immer wieder den schnellen, direkten Weg nach vorn. Und sie nutzen die Abwehrschwächen der Sportfreundinnen. Susanne Werner schlug in der 25. Spielminute zu.