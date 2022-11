Arminias U 17 verdirbt Köln den Karnevalsbeginn B-Jugend-Bundesliga: Zum Start der närrischen Zeit gewinnt Arminias U 17 in der Bundesliga bei Fortuna Köln 7:2.

In Köln hat die jecke Zeit begonnen. Superjeilezick, wie die Kölner Band Brings es besingt. Ganz so super war der Samstag für Fortuna Köln allerdings nicht. Für Arminias B-Junioren hingegen sehr wohl. Sie feierten einen 7:2-Auswärtssieg.

„Es war nicht so einfach, wie es klingt“, sagte DSC-Trainer Marcel Drobe. Die Arminen fanden einen sehr tiefen Platz vor und sahen sich von Beginn an einer harten Kölner Gangart ausgesetzt. „Nach fünf Minuten hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen“, meinte Drobe. Die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Die Arminen erarbeiteten sich in der Anfangsviertelstunde sehr gute Tormöglichkeiten, der Treffer wollte aber noch nicht fallen. „Wir hätten zwei bis drei Tore machen können“, so Drobe.

Wenige Minuten später begannen die Arminen dann aber mit dem Toreschießen. Nick Cherny traf zum 1:0 (26. ) in einer Kölner Drangphase. „Wichtig“, wie Drobe fand. Henrik Koch ließ mit einem Kopfball das 2:0 folgen (38.) und Niklas Tuppeck mit einem Schuss aus 16 Metern das 3:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel ging es direkt weiter. Cherny verwandelte eine Koch-Flanke aus 17 Metern in den Giebel (49.). „Ein wunderschönes Tor“, schwärmte Drobe. Die weiteren Arminia-Tore erzielten Koch (56.), Cherny (77.) und Moussah Soumah (79.). Die beiden Gegentore ärgerten Drobe: „Die dürfen uns nicht passieren, da waren wir zu sorglos.“ Unterm Strich war Drobe mit dem Auftritt zufrieden. Frei nach den Höhnern: Viva Arminia.