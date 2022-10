Arminias U 17 setzt gegen Dortmund ein Glanzlicht Junioren-Fußball: Der DSC-Nachwuchs erspielt sich in einem hochklassigen Match einen 3:2-Erfolg über die Borussia. Die Bundesliga-Spitze rückt noch enger zusammen.

Arminia Bielefelds U 17 hat ihre beeindruckende Form in der B-Junioren-Bundesliga mit einem furiosen 3:2-Sieg über die hoch gehandelte Dortmunder Borussia veredelt. In einer hochklassigen Partie brachten die Arminen den Vereins-Slogan „Stur. Hartnäckig. Kämpferisch“ auf den Punkt und festigten im Spitzenspiel des Dritten gegen den Zweiten ihren Platz hinter dem Ruhrpott-Duo aus Schalke und Dortmund. Dabei haben die Arminen bei 17 Punkten ein Spiel weniger als der BVB mit 19 Zählern.

Vor mehr als 400 Zuschauern, darunter Bielefelder Fußballprominenz wie David Ulm, Uwe Fuchs oder Sandra Hausberger, entzauberten die Nachwuchs-Arminen den BVB in der zweiten Halbzeit. Doch nicht nur neben dem Grün im Brackweder Böllhoff-Stadion tummelten sich bekannte Namen. Auch auf dem Platz standen zwei, deren Väter im Fußball für Furore sorgten. Zum einen Jakob Zickler, Sohn des früheren Bayern-Stürmers und aktuellen Leipziger Co-Trainers Alexander, zum anderen Filip Gagelmann, dessen Vater Peter bis 2015 als Schiedsrichter in der Bundesliga aktiv war. Während Zickler Junior – ganz wie der Papa – im Offensivspiel der Dortmunder zu finden war, trug Gagelmann Junior als Schiedsrichter-Assistent seinen Teil zum Top-Spiel bei.



In der Anfangsphase war den jungen Arminen die Nervosität anzumerken. Das zeigte sich in den ersten fünf, sechs Minuten in unsauber gespielten Pässen. „Wir hatten Respekt vor Dortmund“, meinte Trainer Marcel Drobe später. Allerdings legte sich das schnell, die Arminen passten sich dem robusten Dortmunder Zweikampfverhalten an – und die Partie nahm Fahrt auf. Bielefelds Niklas Benedikt Tuppeck (12.) und Henrik Koch (17.) hatten die ersten guten Möglichkeiten. Das Tor machte aber der BVB mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern durch Gökdeniz Gürpütz (21.)



Der DSC schüttelte sich kurz und spielte dann sein Spiel. Wieder war es Goalgetter Koch, der zum Ausgleich hätte treffen können – doch er verzog (26.). So kam Drobe zu der Erkenntnis: „Die Halbzeitführung war für Dortmund durchaus etwas schmeichelhaft.“ Recht hatte er. Aufgrund des Chancenverhältnisses hätte es mindestens unentschieden stehen dürfen. Nur gut, dass so ein Fußballspiel zwei Hälften hat.



Die zweite begann wieder mit einer Henrik-Koch-Chance. Dieses Mal köpfte er den Ball nach einer Ecke an den Pfosten (47.). Dann sah Tom Krüger, dass er aus etwa 25 Metern freie Schussbahn hatte. Er fasste sich ein Herz, zog ab, traf den Ball perfekt und versenkte ihn zum 1:1 im Torwinkel (48.).



Jetzt erarbeiteten sich die Borussen ebenfalls Chancen. Drobe über die Klasse des Bundesliga-Nachwuchses: „Die kannst du schlecht vom eigenen Tor weghalten.“ Doch in der 65. Minute belohnte sich der auffällige Armine Koch für seine gute Leistung. Über die rechte Seite kommend, zog er ab und traf ins linke Eck – 2:1 für die Arminia. Die sieggewohnten Dortmunder wurden nervös. Hatten sie die Arminen etwa unterschätzt? Es war den Gästen anzumerken, dass sie nicht ohne etwas Zählbares abreisen wollten.