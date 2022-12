Arminias U 17: Noch einmal alle Kräfte mobilisieren Jugendfußball: Arminias U 17 reist zum Schlusslicht SV Deutz. Der Trainer warnt.

Wenn der Tabellenzweite beim punktlosen Letzten antritt, ist die Favoritenrolle klar. Für Arminias B-Jugend-Bundesliga-Kicker steht an diesem Samstag um 13 Uhr das Nachholspiel beim SV Deutz an.

Doch DSC-Trainer Marcel Drobe tritt auf die Euphoriebremse. „Was unsere Jungs bisher geleistet haben, ist bemerkenswert, aber nicht selbstverständlich“, so Drobe. Dahinter stecke eine Menge konzentrierter Arbeit. Die jungen Arminen haben zuletzt viele Schulterklopfer bekommen. Zu Recht. Im letzten Spiel des Jahres könnten sie mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Drobe: „Unser Anspruch sollte ein Sieg in Deutz sein, dafür müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren.“