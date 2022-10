Arminias U 17 marschiert weiter Jugendfußball: Der DSC lässt beim 3:0 in Siegen zahlreiche Chancen aus.

Nach der frühen Führung durch Nick Cherny (5.) wurde dem DSC ein weiterer Treffer wegen angeblicher Abseitsposition aberkannt. „Danach hat es bis zur 83. Minute gedauert, bis wir wieder trafen. In der Zwischenzeit hatten wir aber sieben, acht hochkarätige Tormöglichkeiten. Über die Chancenverwertung wird zu sprechen sein. Wir müssen vor dem Tor ruhiger agieren“, sagte DSC-Trainer Marcel Drobe.

Siegen habe über die gesamte Spielzeit einen gefährlichen Torschuss gehabt. „Wir hätten es deutlicher machen können“, meinte der DSC-Coach. Seine Mannschaft sei zwar grundsätzlich zielstrebig in der Offensive gewesen. Allerdings in einigen Situationen nicht zielstrebig genug. So dauert es bis sieben Minuten vor Spielende, ehe das 2:0 durch den eingewechselten Jeremy Reiss fiel. Henrik Koch erhöhte zwei Minuten später noch auf 3:0.