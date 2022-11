– Foto: Andreas Zobe

Arminias Nachwuchs begeistert auf der Alm Die U 17 des DSC besiegt im Bundesligaspiel den 1. FC Köln mit 5:2 und erfreut 900 Fans mit tollen Angriffen.

Die Zuschauer auf der Bielefelder Alm rieben sich am Samstagnachmittag verwundert die Augen: Konnte das wirklich wahr sein, eine Mannschaft in schwarz-weiß-blau, die mitreißenden, unbekümmerten Offensivfußball spielt und die heimischen Fans begeistert?

Ja, konnte es! Es war kein Fiebertraum vor der beginnenden WM in Katar, sondern Arminias U 17, die am Aktionsspieltag der „Akademinia“ ihr Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln in der Schüco-Arena austragen durfte und mit 5:2 (3:1) gewann.



„Das war ein Spiel, auf das die Jungs sehr lange hingefiebert haben“, sagte Arminias Trainer Marcel Drobe glücklich nach Spielschluss.

Der DSC hatte in der Schüco-Arena zwei Blöcke auf der Westtribüne geöffnet. Am Morgen hatte auch schon die U 11 dort ein Testspiel gegen den SC Verl ausgetragen (5:4), für das Spiel der B-Junioren-Bundesliga boten dann 900 Besucher einen stimmungsvollen Rahmen. „Ich hatte schon das Gefühl, dass die Jungs am Anfang vom Rasen und der Kulisse etwas überrascht waren“, sagte Drobe.

Wirklich anzumerken war seiner Mannschaft das aber nicht, Jugendnationalspieler Henrik Koch erzielte schon in der vierten Minute den Führungstreffer und legte wenig später mit seinem zweiten Tor nach (16.). Gerade dieser Treffer sorgte auf der Tribüne für Staunen: Rechtsverteidiger Lennox Afolabi spielte einen scharfen Flugball, wie man ihn nur spielt, wenn man mit reichlich Selbstvertrauen vollgepumpt ist. Das galt eben auch für Stürmer Koch, der den Ball mit der Brust perfekt in die Bewegung mitnahm und stilecht mit einem Lupfer vollendete. „Ein Doppelpack auf der Alm war auf jeden Fall ein Kindheitstraum von mir. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, jubilierte Koch.

Sein Team verteidigte nach der Anfangseuphorie jedoch etwas zu sorglos und kassierte zunächst den Anschlusstreffer (23.). Wenn aber wie bei den Bielefeldern am Samstag alle Spieler mit voller Leidenschaft ihr Herz auf dem Platz lassen, kann man das Glück auch etwas erzwingen: Eine Flanke von Nick Cherny hoppelte ohne einen weiteren Kontakt durch den Strafraum und kullerte zum 3:1 in die lange Ecke (31.).