Arminias Frauen im Angriff zu harmlos Bocholt gewinnt das Spitzenspiel gegen die DSC-Damen mit 2:0.

Das Fazit seiner Analyse nach der 0:2-Niederlage schickte Arminias Trainer gleich vorweg. „Bocholt hat verdient gewonnen“, sagt Tom Rerucha ohne Umschweife. Wären die Spielerinnen vor dem gegnerischen Tor auch so klar und schnörkellos wir ihr Trainer mit seiner Aussage gewesen, wäre in Bocholt möglicherweise mehr drin gewesen.

Über weite Strecken lieferten die Gäste eine passable Vorstellung. Sie bemühten sich, durch Passspiel aus den eigenen Reihen nach vorn zu kombinieren. Bis in die Nähe des Borussen-Strafraums lief der Ball gefällig, doch der letzte Pass war entweder ungenau oder wurde erst gar nicht gespielt. Da mangelte es auch an der nötigen Entschlossenheit. „Wir hatten einige Szenen, aber eine hundertprozentige Torchance war in diesem Spiel nicht dabei“, sagte Rerucha. Den Ausfall der auch körperlich starken Torjägerin Susanne Werner vermochten die Armininnen in Bocholt nicht zu kompensieren. „Wir haben unser Spiel nicht aufziehen können“, konstatierte Tom Rerucha. In der Offensive wirkten die Gastgeberinnen deutlich zielstrebiger.



In der ersten Halbzeit scheiterten die Bocholterinnen an DSC-Torfrau Lisa Venrath, die gleich zweimal hintereinander stark parierte. Bei einem weiteren Abschluss verhinderte der Pfosten einen Rückstand. Nach einer halben Stunde mussten die Armininnen dann ohne ihre verletzte Abwehrchefin Sandra Hausberger auskommen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit (53.) gelang der Borussia die verdiente Führung. „Bocholt hat einfach von allem ein bisschen mehr gezeigt“, sagte DSC-Coach Rerucha. Spielentscheidend war das „mehr“ in der Zweikampfführung. Ein Konter kurz vor Ende der Partie brachte noch das 2:0. Die Tabellenführung sind die Armininnen vorerst los.