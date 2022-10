Arminias Frauen holen im Gipfeltreffen einen Punkt Beim 0:0 des DSC gegen VfR Warbeyen hatten beide Teams Chancen auf den Sieg

Ein sonniger Herbsttag, ein gut anzuschauendes Fußballspiel: Das Einzige, was den 280 Zuschauern auf der Postheide zu einem perfekten Sonntag noch gefehlt hat, waren Tore. Tabellenführer Arminia Bielefeld spielte im Topspiel der Regionalliga 0:0 gegen den Tabellenzweiten VfR Warbeyen. „Über das ganze Spiel gesehen geht das Remis völlig in Ordnung“, bilanziert Arminias Trainer Tom Rerucha.

Im tollen Rahmen der gut besuchten Edimedien-Arena fühlte sich für alle Beteiligten vom Start weg alles nach einem echten Topspiel an. 18 Grad und Sonnenschein sorgten in der Anfangsphase für unbeschwerten Sommerfußball: Sowohl Arminia als auch Warbeyen agierte mit offenem Visier und suchte schnell und direkt den Weg nach vorn. Mehrere Chancen auf beiden Seiten wären für einen frühen Treffer gut gewesen – da der jedoch ausblieb, verlor das Spiel nach einer Viertelstunde etwas an Tempo, nicht aber an Qualität.



Warbeyen hatte einige gute Gelegenheiten, aber Arminia die Feldüberlegenheit. Die Bielefelderinnen wussten durchaus sinnvoll mit dem Ball umzugehen und verzückten so ihre Fans – allein die letzte Konsequenz beim Torabschluss fehlte. Coach Rerucha war trotzdem angetan von der Leistung seiner Mannschaft: „Es war wichtig für uns, die Rolle als Spitzenreiter anzunehmen und auch im Spitzenspiel mit diesem gewissen Bayern-München-Gen auf den Platz zu gehen. Das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen.“ Auch nach der Pause kam der DSC gut zurück und hatte binnen weniger Minuten drei gute Einschussgelegenheiten, die aber auch allesamt ungenutzt blieben.



„Vielleicht war es auch ein bisschen die Nervosität“, sagte Arminias Kapitänin Sandra Hausberger: „Es war nun mal ein Spitzenspiel, und es waren ein paar mehr Zuschauer da als sonst, da kann die Ruhe schonmal fehlen.“ Mit zunehmender Spieldauer wurde Warbeyen dann immer stärker und brachte die Bielefelderinnen einige Male in echte Bedrängnis. Coach Rerucha sah einen Leistungsabfall seiner Mannschaft: „Wir haben uns das Leben aber auch selber schwer gemacht, weil wir einige einfache Fehler gemacht haben.“