Arminias Frauen feiern positiven Abschluss Der DSC gewinnt das Regionalligaderby gegen Gütersloh II mit 3:0.

Als Tom Rerucha seine Spielerinnen wie üblich nach dem Abpfiff zusammenholte, sah er „Erleichterung in allen Gesichtern“. Auch dem Trainer selbst war die befreiende Wirkung des 3:0-Erfolgs über Gütersloh II anzumerken. Mit einem Sieg in die Winterpause – so lautete die Vorgabe nach der ernüchternden Serie mit nur einem Punkt aus vier Spielen.