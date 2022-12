Arminias B-Jugend mit 6:1 an die Spitze DSC-Nachwuchs geht ungeschlagen in die Winterpause

„Wir genießen, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Aber wir waren von unserer Leistung in Deutz enttäuscht, weil viele Dinge spielerisch nicht so gut gelaufen sind“, meinte Drobe. Dennoch könne man bei einem 6:1-Erfolg natürlich eigentlich nicht meckern.

Die Arminen kamen gut ins Spiel und erspielten sich früh Chancen. Nick Cherny brachte den DSC in Führung (4.), Henrik Koch traf zum 2:0 (12.), Moussa Soumah erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (32.). In Hälfte zwei gelangen Koch drei weitere Treffer (51., 84., 88.). Beim Stand von 4:1 verschoss der DSC noch einen Strafstoß. Drobe zieht insgesamt ein positives Fazit für das Spieljahr 2022: „Wir sind sehr stolz auf die Jungs.“