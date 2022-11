Arminias B-Jugend iIm Rheinland Favorit Bundesliga: Bielefelder Nachwuchs ist auf das Kölner Umschaltspiel vorbereitet.

In der B-Junioren Bundesliga gastiert der DSC Arminia beim SC Fortuna Köln. Das Team von Coach Marcel Drobe reist dabei als hervorragender Tabellenzweiter zum Dreizehnten ins Rheinland.

„Wir kennen Köln von dem Turnier in Viersen. Da haben wir unentschieden gespielt“, erinnert sich Drobe an das jüngste Aufeinandertreffen. In der Liga wird es aber sicher ein anderes Spiel werden. Die Arminen kennen die Stärken der Fortunen. Drobe sieht sie vorrangig im Offensivbereich: „Das Umschaltspiel ist ganz gut. Wir wollen die Kölner nicht zur Entfaltung kommen lassen.“