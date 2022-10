Arminias B im Top-Spiel gegen Dortmund Juniorenfußball: Die U 17 geht mit Vorfreude an die Aufgabe gegen den Favoriten.

Es ist das Topspiel in der B-Jugend-Bundesliga. Der DSC Arminia empfängt am Samstag im Brackweder Böllhoff-Stadion (Anstoß 13 Uhr) Borussia Dortmund. Das heißt: Der Dritte gegen den Zweiten. Die Arminen spielen bislang eine herausragende Saison und brennen auf den Vergleich mit den mit Nationalspielern gespickten Borussen.

„Unsere Jungs haben bisher einen Top-Job gemacht und sich dieses Spitzenspiel erarbeitet. Wir freuen uns total darauf“, sagt DSC-Trainer Marcel Drobe. Aufgrund der Tatsache, dass die Bundesliga eine Einfachspielrunde ist, haben die Arminen nur jeweils eine Partie gegen die Spitzen-Nachwuchsleistungszentren. Zu denen gehört der BVB. Allzu hoch hängen möchte Drobe das Spiel allerdings nicht. „Wir bereiten uns auf Dortmund genauso vor wie auf andere Gegner.“ Und er glaubt seine Mannschaft gut eingestellt. Auch, weil sein Trainer-Team ihm perfekt zugearbeitet habe. „Unser Videoanalyst hat uns einige Szenen zur Verfügung gestellt, mit denen wir sehr gut arbeiten können“, verrät Drobe.



Auf alle Fälle können er und seine Helfer den DSC-Nachwuchs dabei aber nicht vorbereiten. „Bei Dortmund weiß man häufig nicht, wer in der U 19 und wer in der U 17 spielt.“ Eines weiß Drobe aber sicher: „Dortmund hat eine unfassbare Qualität.“ Paris Brunner, der die B-Jugend-Torjägerliste mit 16 Treffern aktuell anführt, dürfte am Samstag eher nicht im BVB-Kader stehen. Er wurde am Mittwoch in der Youth League bei der U 19 eingewechselt und erzielte mit einem Kopfballtor das 1:1 gegen den FC Sevilla.