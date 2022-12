Arminias A-Jugend im Pokal gefordert Nachwuchsfußball: Heimspiel gegen RW Ahlen.

Die U19-Westfalenliga ist bereits in der Winterpause. Der DSC Arminia kann die Füße allerdings noch nicht hochlegen. Die Mannschaft von Trainer Florian Fulland empfängt an diesem Samstag RW Ahlen in der ersten Runde des Westfalenpokals. Anstoß ist um 16.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Schüco-Arena.