Arminia verliert Schlüsselspiel – nur noch ein Punkt Vorsprung

Dabei begann das Spiel durchaus mit einer Chance für die Gäste: In der 15. Minute setzte Kamil Jermakowicz einen Schuss ans Außennetz. Es sollte eine der wenigen gefährlichen Aktionen des SVA bleiben. Auf der anderen Seite scheiterte zunächst der frühere Arminia-Spieler Andrew Owusu an Torwart Pascal Geerts, ehe Jean-Luca van Eupen in der 54. Minute das verdiente 1:0 für Celle erzielte – aus zentraler Position, flach ins Eck.

Arminia war zu diesem Zeitpunkt bereits personell geschwächt. Hwitae Kim musste angeschlagen vom Feld, Marc-Benjamin Klusmann feierte nach längerer Pause sein Comeback. Auch sonst war die Bank der Blauen dünn besetzt: Zwölf Ausfälle hatten sich im Laufe der englischen Woche angesammelt. Mit David Lučić stand immerhin ein zuletzt fehlender Leistungsträger wieder in der Startelf.

Die Hoffnung auf ein Comeback flackerte kurz auf, als Celles Bangin Bakir in der 68. Minute nach einem rüden Foul an David Sitzer die Rote Karte sah. Arminia erhöhte den Druck – und lief prompt in einen Konter. Das 2:0 durch Ayhan Cankor in der 76. Minute fiel allerdings aus abseitsverdächtiger Position, was den Ärger auf Seiten der Gäste zusätzlich verstärkte.