Arminia Vechelde will Heimsieg nach Coup beim Spitzenreiter nachlegen

In der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft am 19. Spieltag der SV Arminia Vechelde auf den VfL Leiferde. Während Vechelde nach einem überraschenden Erfolg beim Spitzenreiter Selbstvertrauen tankte, wartet Leiferde nach einer witterungsbedingten Absage auf den ersten Pflichtspieleinsatz seit der Winterpause.
Der SV Arminia Vechelde geht mit neuem Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den VfL Leiferde. Die Mannschaft von Platz acht der Tabelle sorgte am vergangenen Spieltag für eine der größeren Überraschungen des Spieltags: Beim souveränen Tabellenführer Lehndorfer TSV gelang Vechelde ein bemerkenswerter 3:1-Auswärtssieg.
Mit nun 20 Punkten aus 16 Spielen und einem Torverhältnis von 21:38 bewegt sich Arminia Vechelde weiterhin im Mittelfeld der Bezirksliga. Der Erfolg beim Spitzenreiter zeigte jedoch, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen favorisierte Gegner zu bestehen. Gegen einen direkteren Tabellennachbarn soll dieser Schwung nun genutzt werden, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.
Der VfL Leiferde reist als Tabellen-13. nach Vechelde. Die Mannschaft kommt auf 17 Punkte aus 15 Spielen und weist ein Torverhältnis von 28:32 auf. Damit befindet sich der VfL weiterhin in unmittelbarer Nähe der unteren Tabellenregion.
Am vergangenen Spieltag konnte Leiferde allerdings nicht eingreifen. Die Partie gegen den FC SF Rautheim musste witterungsbedingt abgesagt werden, sodass dem Team derzeit Spielpraxis fehlt. Umso wichtiger dürfte es sein, in Vechelde schnell wieder in den Wettbewerbsrhythmus zu finden.
Das Hinspiel verlief eindeutig zugunsten des VfL Leiferde. Vor heimischer Kulisse setzte sich das Team klar mit 5:0 durch. Pospiech brachte Leiferde in der 21. Minute in Führung, ehe Kaupert kurz vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Blümel, erneut Pospiech und David für den deutlichen Endstand.
Dieser Erfolg gehört zu den klarsten Siegen der bisherigen Saison für den VfL. Für Vechelde bietet die Partie nun die Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung.