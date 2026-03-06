Arminia Vechelde will Heimsieg nach Coup beim Spitzenreiter nachlegen Tabellenachter empfängt den schlechter platzierten VfL Leiferde – Gäste wollen nach Spielausfall wieder in den Rhythmus finden von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

In der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft am 19. Spieltag der SV Arminia Vechelde auf den VfL Leiferde. Während Vechelde nach einem überraschenden Erfolg beim Spitzenreiter Selbstvertrauen tankte, wartet Leiferde nach einer witterungsbedingten Absage auf den ersten Pflichtspieleinsatz seit der Winterpause.

Vechelde mit Rückenwind nach Überraschungssieg Der SV Arminia Vechelde geht mit neuem Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den VfL Leiferde. Die Mannschaft von Platz acht der Tabelle sorgte am vergangenen Spieltag für eine der größeren Überraschungen des Spieltags: Beim souveränen Tabellenführer Lehndorfer TSV gelang Vechelde ein bemerkenswerter 3:1-Auswärtssieg. Mit nun 20 Punkten aus 16 Spielen und einem Torverhältnis von 21:38 bewegt sich Arminia Vechelde weiterhin im Mittelfeld der Bezirksliga. Der Erfolg beim Spitzenreiter zeigte jedoch, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen favorisierte Gegner zu bestehen. Gegen einen direkteren Tabellennachbarn soll dieser Schwung nun genutzt werden, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.