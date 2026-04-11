Arminia Vechelde unter Druck – Wenden will Abstand nach unten ausbauen

Wenden reist mit einem kleinen Polster an, könnte sich mit einem Auswärtssieg jedoch weiter Luft im Tabellenkeller verschaffen. Vechelde hingegen benötigt dringend Zählbares, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone abzurutschen.

Wenn der Tabellenzwölfte SV Arminia Vechelde (20 Punkte) am Sonntag den Neunten FC Wenden (25 Punkte) empfängt, steht für beide Teams mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel an. Die Tabelle zeigt eine verdichtete Situation im unteren Mittelfeld: Zwischen Rang neun und dreizehn liegen lediglich sechs Punkte.

Beide Mannschaften konnten zuletzt offensiv kaum Akzente setzen. Der FC Wenden kam am vergangenen Spieltag gegen den FC SF Rautheim nicht über ein torloses Remis hinaus. Trotz stabiler Defensive offenbarte die Offensive einmal mehr Defizite.

Morgen, 15:00 Uhr SV Arminia Vechelde Arm Vechelde FC Wenden FC Wenden 15:00 PUSH

Noch schwieriger stellt sich die Lage beim SV Arminia Vechelde dar. Die 0:1-Niederlage beim VfB Peine bedeutete einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Besonders die geringe Torausbeute – lediglich 24 Treffer in 19 Spielen – unterstreicht die Probleme im Angriffsspiel.

Hinspiel als Mutmacher für Vechelde

Ein Blick auf das Hinspiel dürfte den Gastgebern dennoch Zuversicht geben. Beim 3:0-Auswärtserfolg in Wenden zeigte Vechelde eine der eindeutigsten Saisonleistungen. Bereits früh sorgte Shpak mit einem Doppelpack (4., 31.) für klare Verhältnisse, zwischenzeitlich hatte Habelmann erhöht (24.).

Angesichts der Tabellensituation kommt der Partie richtungsweisender Charakter zu. Ein Sieg Vecheldes würde den Abstand auf Wenden deutlich verkürzen und neue Hoffnung im Tabellenkeller entfachen.

Sollte hingegen Wenden punkten, würde sich der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern – und der Druck auf Vechelde spürbar steigen.