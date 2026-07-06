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Arminia Vechelde schließt Kaderplanung ab
Zimmermann und Bro verstärken das Team – Lesiuk bleibt den Grün-Weißen erhalten
Der SV Arminia Vechelde hat seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Mit der Rückkehr von Torhüter Jan Zimmermann, der Verpflichtung von Offensivspieler Dawood Bro sowie dem Verbleib von Stürmer Dmytro Lesiuk steht der Kader für die kommende Spielzeit.
Mit Jan Zimmermann kehrt ein bekanntes Gesicht nach Vechelde zurück. Der Torhüter wechselt vom TuS Hoheneggelsen zurück zu seinem früheren Verein und soll seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Durch seine Rückkehr erhält die Arminia zusätzliche Qualität und Routine auf der Torhüterposition.
Tempo für die Offensive
Neu im Kader ist außerdem Dawood Bro. Der Flügelspieler kommt von der SV Teutonia Groß Lafferde nach Vechelde und erweitert die offensiven Möglichkeiten. Bro gilt als schneller Außenspieler mit Zug zum Tor und soll insbesondere auf den Flügelpositionen neue Akzente setzen.
Lesiuk bleibt nach Winterwechsel
Auch Dmytro Lesiuk wird weiterhin für die Grün-Weißen auflaufen. Der Stürmer war erst in der Winterpause nach Vechelde gewechselt und bleibt dem Verein nun auch über den Sommer hinaus erhalten. Mit seiner Zusage steht dem Trainerteam eine weitere Option für das Angriffsspiel zur Verfügung.
Mit den Personalien Zimmermann, Bro und Lesiuk ist die Kaderplanung des SV Arminia Vechelde abgeschlossen. Nach dem Abstieg setzt der Verein auf eine Mischung aus Kontinuität, Rückkehrern, eigenen Nachwuchsspielern und gezielten Verstärkungen. Damit sind die personellen Voraussetzungen für den angestrebten Neustart in der Saison 2026/27 geschaffen.