Arminia Vechelde schließt Kaderplanung ab

Mit Jan Zimmermann kehrt ein bekanntes Gesicht nach Vechelde zurück. Der Torhüter wechselt vom TuS Hoheneggelsen zurück zu seinem früheren Verein und soll seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Durch seine Rückkehr erhält die Arminia zusätzliche Qualität und Routine auf der Torhüterposition.

Tempo für die Offensive

Neu im Kader ist außerdem Dawood Bro. Der Flügelspieler kommt von der SV Teutonia Groß Lafferde nach Vechelde und erweitert die offensiven Möglichkeiten. Bro gilt als schneller Außenspieler mit Zug zum Tor und soll insbesondere auf den Flügelpositionen neue Akzente setzen.