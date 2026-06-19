Arminia Vechelde baut Kader weiter aus

– Foto: André Nückel

Der SV Arminia Vechelde treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat drei weitere Neuzugänge vorgestellt. Mit David Wroblewski und Gavin Ian William rücken zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich auf. Zudem verstärkt Außenverteidiger Timothy Ernst den Kader.

Mit David Wroblewski erhält ein Offensivspieler aus der eigenen Jugend einen festen Platz im Herrenkader. Der 18-Jährige kam bereits in der vergangenen Saison vereinzelt bei den Herren zum Einsatz und konnte erste Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln. Künftig soll der Flügelspieler beziehungsweise Stürmer dauerhaft zum Aufgebot gehören.

Auch Torhüter Gavin Ian William vollzieht den Schritt aus der A-Jugend in den Herrenbereich. Der 19-Jährige war bereits mehrfach als Ersatzkeeper im Einsatz und ist innerhalb des Vereins kein unbekanntes Gesicht. Mit seiner Beförderung setzt Vechelde den eingeschlagenen Weg fort, auf eigene Nachwuchsspieler zu vertrauen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich im Herrenfußball zu etablieren.