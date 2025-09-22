Arminia nutzt die Fehler der Ratinger U15 gnadenlos aus

Die Vorfreude auf die Regionalliga-Partie beim Nachwuchs von Arminia Bielefeld war im Lager der U15 von Ratingen 04/19 groß, doch am Ende fuhr man mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage nach Hause. Eine zweiwöchige Spielpause kommt dem Team und Coach Daniel Kampmann gelegen, um nachzujustieren.

Trainer Daniel Kampmann hatte in Ostwestfalen kurzfristig auf zwei Leistungsträger verzichten müssen. So fehlten Keyhan Aydin und Karim Haridy in Biefeld beide krankheitsbedingt. Viel hatten sich die Ratinger Spieler nach dem durchwachsenen Start in die Saison dennoch vorgenommen. Eine Viertelstunde lang konnte man ein 0:0 halten, hatte gute Ballbesitzphasen. Doch dann folgten individuelle Fehler und Arminia Bielefeld ging mit 1:0 in Führung. Iniesta Kwesi Nhyira Hagan hatte einen Fehler letztlich eiskalt ausgenutzt. „Von diesem Gegentreffer, das muss man nach dem Spiel sagen, haben wir uns nicht mehr erholt und nicht mehr wirklich ins Spiel gefunden“, sagte Kampmann nach der Partie. Noch vor der Pause kassierte das Team aus der Dumeklemmerstadt sogar noch den zweiten Gegentreffer. Auch hier nutzten die Bielefelder einen vorangegangenen Fehler der Blau-Gelben aus Ratingen, Lucas Dick erzielte in der 29. Minute das 2:0. Mit diesem Spielstand ging es für beide Teams in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang konnte Bielefeld in der 55. Minute durch Ole Wittrowski zum 3:0 nachlegen, erneut unter gütiger Mithilfe der Ratinger. Am Ende versuchten die 04/19-Akteure noch einmal alles, um den Anschluss zu erzielen, doch den dadurch entstandenen Freiraum nutzte Bielefeld zu einem schön herausgespielten Treffer zum 4:0-Endstand, den Joel Wiens markierte. „Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, die Ausfälle unserer Leistungsträger konnten wir nicht kompensieren“, sagte Kampmann, ehe man die Rückfahrt, die sich noch länger als die Hinfahrt anfühlte, antrat.

In der nun folgenden Spielpause wollen die Ratinger Nachwuchs-Fußballer das, was bislang gut geklappt hat, festigen und das, was noch nicht funktioniert hat, verbessern. Dafür absolviert man drei weitere Testspiele: Am Donnerstag ist man zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen, zudem spielt man zu Hause gegen den SC St. Tönis (27. September) und die SG Essen-Schönebeck (5. Oktober). In der Meisterschaft geht es für Ratingen 04/19 am 11. Oktober bei der DJK TuS Hordel, die mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen aktuell Tabellenletzter ist, weiter.