Arminia mit dem Rücken zur Wand

Die 1:2-Niederlage beim Heeslinger SC dürfte als sportlicher Wendepunkt fest in der Abstiegshistorie des SV Arminia Hannover verankert bleiben. Es war die letzte realistische Chance, mit einem Sieg das Wunder vom Klassenerhalt noch aktiv zu gestalten. Stattdessen stand am Ende ein weiterer Eintrag in eine bedrückende Rückrundenbilanz: Niederlage Nummer 16, das 21. sieglose Spiel aus den letzten 23, erneut ein Rückstand, erneut ein Rückfall in alte Muster. Die Blauen taumeln mit offenen Augen in die Landesliga. >>> Der heiße Draht! Einfach per WhatsApp: Sende uns Deine Infos an FuPa Niedersachsen

Dabei war der Druck vor der Partie eindeutig. Arminia musste gewinnen – gegen einen Heeslinger SC, der tabellarisch gesichert war, sich aber keineswegs auf dem letzten Spieltag vor eigenem Publikum ausruhen wollte. Schon in den Anfangsminuten wurde klar: Die Gastgeber wollten, Arminia konnte nicht. Das Abwehrverhalten der Hannoveraner in der ersten halben Stunde war fahrlässig, ja fast selbstaufgebend. Gleich mehrfach kamen die Heeslinger unbedrängt zum Abschluss, schon nach 25 Minuten hätte die Partie entschieden sein können – das 0:2 zur Pause war sogar noch schmeichelhaft. So., 11.05.2025, 15:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen SV Arminia Hannover SV Arminia H 2 1

Zu allem Überfluss sah Dylan Kuete kurz vor der Pause wegen einer Beleidigung die Rote Karte. Eine Szene, die sinnbildlich für die emotionale Unruhe und den schwindenden Fokus in der Mannschaft steht. Auch Trainer Henrik Larsen schien mit seiner Startelf-Entscheidung erneut kein glückliches Händchen gehabt zu haben. Zu spät griffen seine Umstellungen, zu planlos wirkte das Spiel nach vorne. Hoffnungsvoll war nur der Auftritt nach der Pause. Denn nach dem Seitenwechsel zeigte Arminia Charakter. Die Mannschaft war plötzlich präsent in den Zweikämpfen, beweglicher im Spiel nach vorne – und erzielte folgerichtig durch Yannick Bahls den Anschluss. Mehrere Gelegenheiten – darunter eine Großchance in der Nachspielzeit, ebenfalls durch Bahls – ließen die Blau-Weißen zumindest auf ein Remis hoffen. Doch wie so oft in dieser Rückrunde fehlten Präzision, Nervenstärke und Fortune im Abschluss.