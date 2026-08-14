 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Arminia Lirich trifft auf einen Aufsteiger, RWO II bei Adler Osterfeld

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Die Liga ist zurück und verspricht gleich am ersten Spieltag einiges an Spannung.

von Tristan Benten · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Lirich trifft zum Beginn auf einen Aufsteiger
Lirich trifft zum Beginn auf einen Aufsteiger – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A OB/BOT
Königshardt
Arm. Lirich
SV Adler Os.
Arm. Kloster II

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Fußball ist zurück in der A-Liga. Bezirksliga-Absteiger DJK Arminia Lirich bekommt es am ersten Spieltag mit Aufsteiger Fortuna Bottrop II zu tun. Die Sportfreunde Königshardt reisen derweil zu Glück-Auf Sterkrade. RW Oberhausen II trifft derweil im ersten A-Liga-Duell auf den SV Adler Osterfeld. Das sind die Partien des ersten Spieltags:

Die Tabelle der A-Liga

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Oberhausen
DJK Adler OberhausenAdler Oberh.
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00live
Spieltext Adler Oberh. - SV Sarajevo

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:00
Spieltext FC Sterk. 72 - TB O'hausen

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:15
Spieltext BW Fuhlenbr. - VfR Oberha.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen II
15:00
Spieltext SV Adler Os. - RW Oberhausen II

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
13:00
Spieltext Fort Bottrop II - Arm. Lirich

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00
Spieltext Safakspor - FC Welheim

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15
Spieltext GA Sterkrade - Königshardt

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:00
Spieltext BV Osterfeld - SC Buschh.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00
Spieltext Hirschkamp - Arm. Kloster II

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - BW Fuhlenbr.
Sa., 22.08.26 17:45 Uhr VfR Oberha. - FC Sterk. 72
So., 23.08.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - Adler Oberh.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 23.08.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Hirschkamp
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - BV Osterfeld
So., 23.08.26 15:15 Uhr FC Welheim - Fort Bottrop II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Königshardt - Safakspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - SV Adler Os.

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo
So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.
So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich