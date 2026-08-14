Arminia Lirich trifft auf einen Aufsteiger, RWO II bei Adler Osterfeld

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Fußball ist zurück in der A-Liga. Bezirksliga-Absteiger DJK Arminia Lirich bekommt es am ersten Spieltag mit Aufsteiger Fortuna Bottrop II zu tun. Die Sportfreunde Königshardt reisen derweil zu Glück-Auf Sterkrade. RW Oberhausen II trifft derweil im ersten A-Liga-Duell auf den SV Adler Osterfeld. Das sind die Partien des ersten Spieltags:
Das sind die nächsten Spieltage:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - BW Fuhlenbr.
Sa., 22.08.26 17:45 Uhr VfR Oberha. - FC Sterk. 72
So., 23.08.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - Adler Oberh.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 23.08.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Hirschkamp
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - BV Osterfeld
So., 23.08.26 15:15 Uhr FC Welheim - Fort Bottrop II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Königshardt - Safakspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - SV Adler Os.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo
So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.
So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich