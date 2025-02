Arminia Klosterhardt fällt tiefer in den Abstiegskeller

Das Ziel der Arminia war bereits im Vorhinein klar gesetzt: "Wir wissen, um was es in der Partie geht. Allen ist klar, dass wir zusehen sollten, die drei Punkte zu Hause zu holen. Von der Härte und den Zweikämpfen wird es schwer. Der Gegner ist sehr robust und hat eine hohe Geschwindigkeit in den vorderen Reihen", analysierte Trainer und Ex-Profi Marcel Landers vor der Begegnung gegenüber Reviersport.

"Es ist sehr ärgerlich, weil es gerade die Phase war, wo wir wirklich gut reingefunden haben. Wenn wir dann mit einem 0:0 in die Pause gehen, haben wir ganz andere Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz hatten wir genug Chancen, den Spielstand wieder zu egalisieren, das haben wir nicht geschafft," ärgerte sich Übungsleiter Landers. Es war Verteidiger Bright John Essien, der die Blau-Gelben kurz vor der Pause zur Führung schoss (44.).

Landers nach torloser Niederlage: "Gefühlt hatten wir zehn hundertprozentige Torchancen"

Auch nach der Halbzeit trat das Team von Landers vor dem Tor nicht besser auf als zuvor in Halbzeit eins. Obwohl von Überruhr wenig Gegenwind kam, gelang es der Arminia nicht, sich mit einem Tor zu belohnen. “Gefühlt hatten wir zehn hundertprozentige Torchancen. Wenn du diese nicht machst, verlierst du so ein Spiel. Am Ende ist es dann vielleicht auch fehlende Qualität im letzten Drittel", gestand Coach Landers sich ein. Die zweite Halbzeit verlief torlos und Arminia Klosterhardt bleibt seit sechs Spielen sieglos. Am übernächsten Wochenende geht es für den Tabellenfünfzehnten dann zum Spitzenreiter SV Budberg.