Arminia Kapellen-Hamb hat sich noch nicht aufgegeben

Der Rückstand ist mittlerweile so groß, dass er in den verbleibenden 13 Partien wohl nicht mehr aufzuholen sein dürfte. Und so sieht es auch Trainer Johannes Bothen. Der 38-Jährige übernahm zu Saisonbeginn die Mannschaft. Zuvor hatte er unter anderem drei Jahre als Trainer des Bezirksligisten TuS Xanten sehr erfolgreiche Arbeit geleistet.

Sein Vorgänger bei der Arminia, Marcel Lemmen, hatte den Verantwortlichen des Vereins frühzeitig mitgeteilt, dass er aus privaten Gründen nach fünf Jahren als Trainer für die neue Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Und so wechselte Bothen eben an den Vorsumer Weg in die Kreisliga A. Sein Einstand war nicht von Erfolg gekrönt. Er und sein neues Team mussten bis zum neunten Spieltag warten, um den ersten und bisher auch einzigen Sieg einzufahren. Mit 3:1 wurde der SV Straelen bezwungen.

Kampflustig ins Punktspiel

Im Gegensatz zur Saisonvorbereitung ist Bothen mit den Aktivitäten seines Teams nach der Winterpause zufrieden. „Zumindest in den ersten drei Wochen war das so. Da hatten wir ausreichend spielendes Personal bei den Trainingseinheiten. Dann kamen leider jahreszeitbedingte Erkrankungen und Privattermine dazwischen, sodass es dann etwas schwieriger wurde“, so Bothen.

Dennoch gehen Trainer und Mannschaft optimistisch und kampfbereit in die zweite Saisonhälfte. Am Sonntag steht das erste Ligaspiel des Jahres um 15.30 Uhr beim SV Siegfried Materborn an. „Wir schauen nicht mehr auf die Tabelle. Wir wollen uns punktuelle Erfolgserlebnisse erarbeiten und werden alles daran setzten, weiterhin zu punkten.“ Und Bothen fügt hinzu: „Wir werden kein einziges Spiel abschenken. Wer meint, dass wir keine Gegenwehr auf dem Platz leisten werden, wird sich am Ende umschauen.“