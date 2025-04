Arminia im Krisenmodus vor dem Stadtderby

Wenn am Ostermontag der HSC Hannover im Rudolf-Kalweit-Stadion gastiert, dann treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisons in völlig unterschiedliche Richtungen verlaufen sind. Das Hinspiel im Herbst war noch ein echtes Spitzenspiel – heute markiert es für den SV Arminia Hannover den vorläufigen Tiefpunkt einer schleichenden Talfahrt. Nach den Ergebnissen der jüngsten Nachholspiele steht Arminia erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Während der HSC als Aufsteiger weiterhin von der Regionalliga träumen darf und aktuell punktgleich mit Atlas Delmenhorst an der Tabellenspitze steht, rutschte Arminia nach der sechsten Niederlage in Folge tiefer denn je in die Krise. Der Heimauftritt gegen Spelle-Venhaus offenbarte einmal mehr die zentralen Schwächen der Blauen – mangelnde Defensivstabilität, fehlende Konstanz über 90 Minuten und individuelle Fehler in kritischen Momenten.