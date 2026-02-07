Arminia II verpflichtet Ex-Hannover 96-Talent mit viel RL-Erfahrung

Luyeye-Nkula (links) musste im Winter Südwest-Regionalliga Hessen Kassel verlassen. – Foto: Eibner Pressefotos

Vom Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel hat Oberligist DSC Arminia Bielefeld II kurz vor Ende der Transferperiode Joyce Luyeye-Nkula (22) verpflichtet. Der Offensivspieler wurde seit frühester Jugend im Nachwuchsleistungszentraum von Hannover 96 ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga) und gehörte von 2014 bis 2024 den Niedersachsen an. Im Sommer 2022 schaffte er den Sprung in die U23 und absolvierte 50 Partien in der Regionalliga Nord.

In den vergangenen anderthalb Jahren kam Luyeye-Nkula in Kassel zu 25 Einsätzen, insbesondere in der abgelaufenen Hinrunde wurde er aber kaum noch berücksichtigt, so dass Kassel unter der Woche die Vertragsauflösung bekanntgab.

Bei seiner damaligen Verpflichtung schrieb Kassel: "Joyce bringt vor allem durch sein hohes Tempo eine neue Stärke mit in unsere Mannschaft. Zusammen entwickeln wir jetzt seine Qualitäten im Abschluss und seine Flexibilität über beide Flügel zu spielen weiter."

Für den Bielefeld II wird Luyeye-Nkula schon im morgigen Auswärtsspiel beim TuS Hiltrup im Kader stehen.