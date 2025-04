Arminia hofft auf Befreiungsschlag gegen Spelle

Der SV Arminia Hannover steht am Sonntag vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Nach fünf Niederlagen in Serie und nur einem erzielten Treffer aus dem Spiel heraus geht es gegen den SC Spelle-Venhaus um weit mehr als drei Punkte – es geht um das Selbstverständnis, die Moral und den Verbleib im Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch einen Punkt.

Dabei war die Arminia in der Hinrunde noch ein verlässlicher Punktelieferant im eigenen Stadion. Inzwischen aber fällt auch dieser Vorteil weg: Heim- und Auswärtsspiele gehen gleichermaßen verloren, zuletzt mit dem ernüchternden 0:2 in Celle. Trainer Henrik Larsen steht vor der schwierigen Aufgabe, eine verunsicherte und verletzungsgeplagte Mannschaft zu stabilisieren – und die Anhänger des SVA hoffen, dass ihm das ausgerechnet gegen Spelle gelingt.

Der SC Spelle-Venhaus befindet sich jedoch selbst in einer Formkrise. Nach einem 4:0-Erfolg gegen Lupo Martini zum Jahresauftakt holte das Team von Trainer Tobias Harink in sieben Partien nur noch drei Punkte. Niederlagen gegen mehrere Kellerkinder ließen die Emsländer in der Tabelle abrutschen – mit 41 Punkten ist der Anschluss an die Spitze mittlerweile verloren. Doch trotz schwankender Leistungen ist die Defensive der Gäste nach wie vor stabil: Mit nur 38 Gegentoren stellen sie die zweitbeste Abwehr der Liga.

Historisch betrachtet hat Arminia gegen Spelle in Heimspielen keinen guten Stand – ein Sieg im Rudolf-Kalweit-Stadion liegt mehr als zehn Jahre zurück. Hoffnung macht allerdings das Hinspiel, das die Blauen mit 2:0 für sich entschieden. Damals gelang eines der überzeugendsten Saisonspiele. Ein solches Ergebnis – auch in weniger ansehnlicher Form – würde man am Sonntag in Bischofshol mit Kusshand nehmen.