Arminia Hannover zeigt Reaktion in Oldenburg 1:1 nach Rückstand – Endlich wieder ein Punkt im Abstiegskampf

Nach acht Niederlagen in Folge hat der SV Arminia Hannover im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Das 1:1 beim VfL Oldenburg ist zwar kein Befreiungsschlag, aber ein dringend benötigter Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere die Reaktion nach dem erneuten Rückstand kurz vor der Pause dürfte Trainer Henrik Larsen und dem Umfeld Mut machen. Der SV Arminia lebt – zumindest kämpferisch.

Dabei waren die Vorzeichen im Vorfeld alles andere als günstig. Nach der desolaten Vorstellung in Vorsfelde baute Larsen seine Mannschaft personell um – unter anderem stand Robin Dreesen erstmals in der Startelf. Der Außenverteidiger rückte nicht nur durch starke Aktionen in der ersten Halbzeit in den Fokus, sondern krönte seinen Auftritt in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleichstreffer. Dass der Torschütze wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zur Stelle war, unterstreicht die Entschlossenheit der Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison. Gestern, 19:30 Uhr VfL Oldenburg VfL Oldenb. SV Arminia Hannover SV Arminia H 1 1 Abpfiff

Über weite Strecken der ersten Hälfte war Arminia sogar die aktivere Mannschaft, hatte über Pino Ballerstedt, Max Kummer und Onur Capin mehrere gute Offensivaktionen. Doch wie so oft in dieser Saison fehlte die letzte Konsequenz – und wie so oft kassierte man auf der Gegenseite nach einem individuellen Fehler das 0:1. Oldenburg nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive eiskalt und schockte den SVA in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dass Arminia sich nach diesem erneuten Rückschlag nicht aufgab, ist der vielleicht größte Erfolg des Abends. Das Team zeigte Moral, ging in die Zweikämpfe, erspielte sich weitere Möglichkeiten – etwa durch Jermakowicz und Petrovs – und hatte die Partie zeitweise gut im Griff. Zwar flachte das Spiel in der Schlussphase ab, doch der Wille war deutlich erkennbar. Auch wenn die große Wende noch aussteht: Die Mannschaft hat sich gewehrt, und das war angesichts der letzten Wochen alles andere als selbstverständlich.