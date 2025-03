– Foto: Manni Hermes

Arminia Hannover vor schwieriger Auswärtsaufgabe in Wilhelmshaven Nach der Niederlage gegen Hildesheim soll beim Aufsteiger gepunktet werden

Der SV Arminia Hannover steht vor einer richtungsweisenden Partie in der Oberliga Niedersachsen. Nach der 1:2-Niederlage gegen den VfV Hildesheim geht es am Sonntag (15 Uhr) zum SV Wilhelmshaven. Mit einem Sieg könnte das Team von Henrik Larsen nicht nur den SVW auf Distanz halten, sondern auch wieder in der Tabelle klettern. Doch der Gegner ist heimstark und hat sich in der Winterpause gezielt verstärkt.

Für den Aufsteiger aus Wilhelmshaven lief das Jahr 2025 bislang ruhig an. Erst eine Partie konnte das Team von Florian Schmidt bestreiten, die jedoch erfolgreich verlief. Gegen Eintracht Celle gelang ein 2:1-Heimerfolg, bei dem Winterneuzugang Beytullah Özer direkt seinen ersten Treffer erzielte. Der Mittelfeldspieler, der von den Sportfreunden Lotte kam, soll mit weiteren Neuverpflichtungen aus Erfurt und den USA zum Klassenerhalt beitragen.

Tabellarisch befindet sich Wilhelmshaven derzeit in einer soliden, aber nicht ungefährlichen Lage. Mit 25 Punkten rangiert das Team knapp über der Abstiegszone, hat jedoch noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Auffällig ist die Ausgeglichenheit der Wilhelmshavener Bilanz: Weder in Heim- noch in Auswärtsspielen zeigt sich eine klare Tendenz, auch das Torverhältnis ist nahezu ausgeglichen. Einzig in der Fairnesstabelle fällt der SVW aus dem Rahmen – hier belegt das Team den letzten Platz, während Arminia zu den fairsten Mannschaften der Liga gehört. Für Arminia Hannover bleibt das Ziel Klassenerhalt weiterhin oberste Priorität. Mit 30 Punkten steht das Team von Henrik Larsen derzeit auf Platz zehn, doch die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Abstand zu den unteren Rängen schnell schrumpfen kann. Nach einem starken Herbst, in dem Arminia zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung innehatte, ging es zuletzt in der Tabelle stetig nach unten. Ein Punktgewinn in Wilhelmshaven ist daher Pflicht, um nicht weiter in der zweiten Tabellenhälfte durchgereicht zu werden.