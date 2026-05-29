Arminia Hannover verstärkt sich doppelt und verlängert mit Nensel

Der SV Arminia Hannover hat auf seiner Webseite weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison veröffentlicht. Mit Luca-Joel Grimpe und Daniel Rotenberg stoßen zwei neue Spieler zum Landesligisten, zudem verlängerte Lukas-Nigel Nensel seinen Vertrag.
Mit Luca-Joel Grimpe bekommt der SVA einen weiteren Torhüter für den Kader. Der 22-Jährige wechselt vom Eilenriedestadion ins Rudolf-Kalweit-Stadion und wird künftig gemeinsam mit Dominik Grimpe das Tor der Blauen hüten.
Trotz seines jungen Alters sammelte Grimpe bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen. Bei Hannover 96 spielte er in der U23 und der U19. und kam sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga zu Einsätzen. Vor seiner Zeit in Hannover war der Torhüter in den Nachwuchsabteilungen von RB Leipzig und Werder Bremen aktiv.
Daniel Rotenberg kommt vom SV Newroz Hildesheim
Auch in der Defensive hat sich Arminia verstärkt. Innenverteidiger Daniel Rotenberg wechselt vom Landesligaabsteiger Newroz Hildesheim in die Hannoversche Südstadt. Dort absolvierte er zuletzt zwei starke Spielzeiten und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Beim SVA trifft Rotenberg auf die bislang beste Defensive der Liga. Nach Vereinsangaben soll der Innenverteidiger dabei helfen, diese noch weiter zu verbessern.
Lukas-Nigel Nensel bleibt ein weiteres Jahr
Neben den beiden Neuzugängen bleibt auch Lukas-Nigel Nensel dem Verein erhalten. Der Außenbahnspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Nach Vereinsangaben gehört Nensel zu den schnellsten Spielern, die in jüngerer Zeit für Arminia Hannover aufgelaufen sind. Seine Schnelligkeit auf den Außenbahnen soll er auch in der kommenden Saison einbringen.