Arminia Hannover verstärkt sich doppelt und verlängert mit Nensel

Mit Luca-Joel Grimpe bekommt der SVA einen weiteren Torhüter. – Foto: Oliver Vosshage OV11

Der SV Arminia Hannover hat auf seiner Webseite weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison veröffentlicht. Mit Luca-Joel Grimpe und Daniel Rotenberg stoßen zwei neue Spieler zum Landesligisten, zudem verlängerte Lukas-Nigel Nensel seinen Vertrag.

Mit Luca-Joel Grimpe bekommt der SVA einen weiteren Torhüter für den Kader. Der 22-Jährige wechselt vom Eilenriedestadion ins Rudolf-Kalweit-Stadion und wird künftig gemeinsam mit Dominik Grimpe das Tor der Blauen hüten.

Trotz seines jungen Alters sammelte Grimpe bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen. Bei Hannover 96 spielte er in der U23 und der U19. und kam sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga zu Einsätzen. Vor seiner Zeit in Hannover war der Torhüter in den Nachwuchsabteilungen von RB Leipzig und Werder Bremen aktiv.