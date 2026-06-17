Arminia Hannover verpflichtet Samuel Owusu

Der SV Arminia Hannover treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Samuel Owusu einen weiteren Neuzugang. Der 21-Jährige bringt Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen mit und soll die Offensivabteilung am Bischofsholer Damm verstärken.

Mit Samuel Owusu gewinnt Arminia Hannover einen jungen, aber bereits erfahrenen Offensivspieler. Der 21-Jährige lief in der vergangenen Saison für Lupo Martini Wolfsburg in der Oberliga Niedersachsen auf und stand zuvor beim VfV Borussia 06 Hildesheim unter Vertrag.

Owusu kann sowohl im Zentrum als auch über die Außenbahnen eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam dadurch zusätzliche taktische Möglichkeiten. Seine Schnelligkeit und Variabilität sollen dem Offensivspiel der Arminen neue Impulse verleihen.