Arminia Hannover und Trainer Larsen trennen sich im Sommer

Henrik Larsen – Foto: Thies Meyer

Der SV Arminia Hannover hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilte , wird Trainer Henrik Larsen den Klub im Sommer verlassen.

Der dänische Coach hatte die Mannschaft in der Rückrunde der Oberligasaison 2023/24 übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der darauffolgenden Spielzeit konnte er den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern. In der aktuellen Saison steht Arminia mit 33 Punkten aus 20 Spielen auf Platz fünf der Landesliga Hannover.

Keine Einigung bei den Rahmenbedingungen