Arminia Hannover und Trainer Larsen trennen sich im Sommer

Der SV Arminia Hannover hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilte, wird Trainer Henrik Larsen den Klub im Sommer verlassen.
Der dänische Coach hatte die Mannschaft in der Rückrunde der Oberligasaison 2023/24 übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der darauffolgenden Spielzeit konnte er den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern. In der aktuellen Saison steht Arminia mit 33 Punkten aus 20 Spielen auf Platz fünf der Landesliga Hannover.
Keine Einigung bei den Rahmenbedingungen
Die Entscheidung zur Trennung fiel unabhängig von der sportlichen Entwicklung. „Der Grund liegt dabei ausdrücklich nicht im sportlichen oder menschlichen Bereich – Henrik Larsen hat die Mannschaft nach der schwierigen Sommerpause bestens weiterentwickelt, der Trend zeigt nach oben und er ist ein super Typ.“
Ausschlaggebend waren vielmehr unterschiedliche Vorstellungen in anderen Bereichen. „Unabhängig davon gab es hinsichtlich einer Fortsetzung der Zusammenarbeit jedoch keine finanzielle Übereinkunft, die eine parallele Weiterentwicklung der Vereinsstrukturen gewährleistet.“