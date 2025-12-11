Arminia Hannover präsentiert Rückkehrer Dag Rüdiger

Die Arminia hat über ihren Instagram-Kanal die Verpflichtung eines Rückkehrers bekanntgegeben. Mit Dag Rüdiger stößt ein Spieler zum Landesligisten, der den Verein bereits aus seiner früheren Zeit bestens kennt. Auf Instagram teilte der Klub mit: „Wir freuen uns sehr, dass mit Dag Rüdiger ein in Bischofshol noch bestens bekanntes Gesicht zur Rückrunde ins RKS zurückkehrt! Willkommen zurück, Dag!“

Rüdiger trug ab der Saison 2014/15 das Trikot der Arminia in der Oberliga, nachdem er zuvor für den TSV Havelse in der Regionalliga Nord aktiv gewesen war. Im Jahr 2018 wechselte er aus beruflichen Gründen nach Berlin. Dort lief er zunächst für die Füchse Berlin und anschließend für den SV BW Hohen Neuendorf jeweils in der Berlin-Liga auf. Nun kehrt der erfahrene Mittelfeldspieler in die Region zurück und schließt sich erneut seinem früheren Verein an.